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Martes, 12 de mayo de 2026
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Presos políticos

"Vamos a sacarlos a todos": Trump asegura que los presos políticos del régimen de Venezuela quedarán en libertad

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
Donald Trump y Delcy Rodríguez - EFE
El mandatario norteamericano habló con periodistas sobre la situación desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 12 de mayo que "todos" los presos políticos del régimen de Venezuela serán liberados.

Desde la Casa Blanca, donde habló con periodistas antes de su viaje a China, Trump se refirió a la situación de cientos de personas que el régimen chavista mantiene detenidos injustamente.

Además, mencionó el "gran trabajo" de la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, quien está en el poder desde enero cuando ocurrió la captura de Nicolás Maduro.

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"Algunos venezolanos están preocupados porque todavía hay algunos presos políticos en sus cárceles. ¿Haría algo al respecto? ¿Le preocupa?", cuestionó un periodista.

A lo que el mandatario republicano respondió: "Vamos a sacarlos a todos".

Y añadió: "El pueblo de Venezuela está encantado con lo que está sucediendo. Ni siquiera lo pueden creer. Están bailando en las calles. Y como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando. Y Venezuela ahora está ganando más dinero de lo que ha ganado en los últimos 25 años".

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Ante la insistencia del periodista sobre la situación de los presos políticos, Trump añadió: "Como saben, liberamos a muchos. Ellos liberaron a muchos de los presos políticos, y con el resto también lo harán".

La situación de las personas privadas de la libertad por razones políticas en Venezuela sigue siendo uno de los temas de mayor importancia.

Aunque Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, dicha cifra es cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

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