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Lunes, 27 de abril de 2026
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Nicolás Maduro

Juez Alvin Hellerstein acepta licencias de OFAC al régimen venezolano para pagar la defensa de Maduro y se pronuncia sobre aplazamiento de audiencias

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Captura de Nicolás Maduro - AFP
El juez del caso contra Nicolás Maduro emitió este lunes un documento en el que se pronunció sobre dos aspectos que dan continuidad al proceso judicial en Nueva York.

Este lunes, se produjo un nuevo avance en el caso contra Nicolás Maduro en Nueva York luego de que el juez a cargo, Alvin Hellerstein, se pronunciara sobre las licencias que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) otorgará al régimen venezolano para costear la defensa del dictador capturado el pasado 3 de enero.

A través de un documento divulgado este lunes 27 de abril, el juez Hellerstein aceptó que la OFAC emita licencias para la defensa de Nicolás Maduro, que en la última audiencia pidió que sus honorarios puedan ser pagados con recursos del régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez.

El Tribunal acepta proceder bajo las licencias modificadas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), tal como se describe en la carta conjunta de las partes fechada el 24 de abril de 2026”, indicó el juez.

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Con esta decisión, el caso contra Maduro seguirá su curso luego de las quejas de la defensa que pedía desestimar el caso dada la imposibilidad del acusado de elegir su propio abogado. No obstante, ese argumento quedó desestimado por el juez a cargo, con lo cual el proceso judicial seguirá su curso.

A su vez, el juez a cargo del proceso en contra de Maduro Moros, dio una directriz con respecto al aplazamiento de audiencias y términos. El togado dejó la puerta abierta para que se puedan aplazar audiencias y términos si existe una justificación real y si ambos acusados, Maduro y Flores, están de acuerdo.

“Es probable que el Tribunal acepte las solicitudes conjuntas de las partes para un aplazamiento y exclusión de términos (suspensión de plazos procesales), siempre que dicha solicitud sea presentada formalmente y firmada por ambos acusados o sus abogados, y se proporcione una justificación suficiente para la duración del retraso solicitado”, indicó.

Cabe resaltar que el pasado viernes se conoció que el Departamento de Justicia autorizó al régimen venezolano pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos públicos.

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No obstante, el documento oficial, al que tuvo acceso NTN24, menciona ciertas condiciones para que el régimen venezolano pueda girarles dinero a los abogados del dictador y su esposa.

El documento, que lleva la firma del fiscal de Estados Unidos, Jay Clayton, señala que “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas para los abogados de los demandados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores”.

En ese sentido, se indican explícitamente ciertas condiciones bajo las cuales el régimen puede destinar fondos públicos para defender a Maduro, capturado en Estados Unidos junto con su esposa el pasado 3 de enero.

El documento oficial establece que los pagos autorizados únicamente se pueden realizar “con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026”. Es decir, solo podrá destinar recursos obtenidos bajo la estricta presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro, por lo que recursos de 2025 o anteriores no podrán ser utilizados para dicho propósito.

A su vez, el documento establece que los pagos autorizados no pueden provenir de “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, lo cual significa que no podrán utilizarse recursos de las ventas de petróleo que regula Estados Unidos desde la captura de Maduro.

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