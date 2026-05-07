NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Hezbolá

Alto comandante de Hezbolá fue abatido por el Ejército de Israel en las afueras de Beirut

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Suburbios de Beirut, Líbano (AFP)
Suburbios de Beirut, Líbano (AFP)
El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que "aprovecharán cada oportunidad para profundizar el desmantelamiento de Hezbolá y continuar debilitándolo".

Un alto comandante de la fuerza de élite de Hezbolá fue abatido en las últimas horas en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut.

La baja de este cabecilla del grupo terrorista libanés es la primero en esa zona en casi un mes.

Según el Ministerio de Sanidad de El Líbano, al menos otras 11 personas murieron en los ataques perpetrados en el sur y el este del país.

o

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que sus fuerzas armadas habían atacado al "comandante de la fuerza Radwan de Hezbolá".

"Malek Ballout, el comandante de operaciones de la fuerza Radwan", murió, según fuente cercana a Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, controlada por el Estado, informó que "aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque contra Ghobeiri", en los suburbios del sur, un bastión de Hezbolá.

Muchos de los residentes de los suburbios del sur ya se habían retirado de la zona después de que Hezbolá involucrara al Líbano en la guerra de Oriente Medio en marzo, y no han regresado a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.

Según fuentes libanesas, el ataque alcanzó un apartamento en el que los líderes de Radwan estaban celebrando una reunión.

Beirut y sus suburbios del sur se habían librado de los ataques israelíes desde el 8 de abril, cuando los masivos bombardeos israelíes en todo el país causaron la muerte de más de 350 personas.

El ataque del miércoles se produjo cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que existía "una muy buena posibilidad" de sellar un acuerdo de paz con Irán.

o

Desde la tregua, Israel ha bombardeado repetidamente el Líbano, especialmente el sur, a lo que Hezbolá ha respondido lanzando ataques contra las tropas israelíes.

El ejército israelí declaró el jueves en un comunicado que el día anterior, en el sur del Líbano, cuatro soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por el impacto de un dron explosivo.

Durante una visita a las tropas en el sur del Líbano, donde Israel ha establecido una "línea amarilla", el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que "aprovecharán cada oportunidad para profundizar el desmantelamiento de Hezbolá y continuar debilitándolo".

Temas relacionados:

Hezbolá

Beirut

Líbano

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, miembros del régimen venezolano - Foto: EFE
Héctor Schamis

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

Advierten operación en el régimen de Venezuela que serviría a Delcy Rodríguez para quedarse en el poder

Donald Trump, presidente de EE. UU. junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio - EFE
OEA

"Hay que decirle a Estados Unidos que se está equivocando con su velocidad": Washington Abdala sobre plan de transición política en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico - Captura de video
Ataques

Estados Unidos incrementa ataques en el Caribe y en el Pacífico: nueva operación deja tres presuntos narcoterroristas muertos

Foto de referencia (EFE)
Mojtabá Jameneí

Líder supremo iraní, de quien no se sabe su paradero, afirmó en una carta que EE. UU. sufrió una "derrota vergonzosa"

Estrecho de Ormuz - Comando Central
estrecho de Ormuz

Comando Central informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado “exitosamente” el Estrecho de Ormuz tras la puesta en marcha del Proyecto Libertad

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico - Captura de video
Ataques

Estados Unidos incrementa ataques en el Caribe y en el Pacífico: nueva operación deja tres presuntos narcoterroristas muertos

Luis Díaz, campeón con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

El particular festejo de Luis Díaz tras la consecución del título del Bayern Múnich; hasta hizo reír a Jonathan Tah

Mark Wahlberg/ Paul Walter Hauser - Fotos EFE
Prime Video

Prime Video estrenó comedia subida de tono ambientada en el Mundial que es protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser

Foto de referencia (EFE)
Mojtabá Jameneí

Líder supremo iraní, de quien no se sabe su paradero, afirmó en una carta que EE. UU. sufrió una "derrota vergonzosa"

Estrecho de Ormuz - Comando Central
estrecho de Ormuz

Comando Central informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado “exitosamente” el Estrecho de Ormuz tras la puesta en marcha del Proyecto Libertad

Jean Reno y Nadia Farès en 'Los Ríos de Color Púrpura' / FOTO: Captura de pantalla
Muerte

Actriz que apareció en la película ‘Los Ríos de Color Púrpura’ falleció tras una semana en coma por un accidente en una piscina

Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre