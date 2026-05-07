Alto comandante de Hezbolá fue abatido por el Ejército de Israel en las afueras de Beirut

Un alto comandante de la fuerza de élite de Hezbolá fue abatido en las últimas horas en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut.

La baja de este cabecilla del grupo terrorista libanés es la primero en esa zona en casi un mes.

Según el Ministerio de Sanidad de El Líbano, al menos otras 11 personas murieron en los ataques perpetrados en el sur y el este del país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que sus fuerzas armadas habían atacado al "comandante de la fuerza Radwan de Hezbolá".

"Malek Ballout, el comandante de operaciones de la fuerza Radwan", murió, según fuente cercana a Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, controlada por el Estado, informó que "aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque contra Ghobeiri", en los suburbios del sur, un bastión de Hezbolá.

Muchos de los residentes de los suburbios del sur ya se habían retirado de la zona después de que Hezbolá involucrara al Líbano en la guerra de Oriente Medio en marzo, y no han regresado a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.

Según fuentes libanesas, el ataque alcanzó un apartamento en el que los líderes de Radwan estaban celebrando una reunión.

Beirut y sus suburbios del sur se habían librado de los ataques israelíes desde el 8 de abril, cuando los masivos bombardeos israelíes en todo el país causaron la muerte de más de 350 personas.

El ataque del miércoles se produjo cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que existía "una muy buena posibilidad" de sellar un acuerdo de paz con Irán.

Desde la tregua, Israel ha bombardeado repetidamente el Líbano, especialmente el sur, a lo que Hezbolá ha respondido lanzando ataques contra las tropas israelíes.

El ejército israelí declaró el jueves en un comunicado que el día anterior, en el sur del Líbano, cuatro soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por el impacto de un dron explosivo.

Durante una visita a las tropas en el sur del Líbano, donde Israel ha establecido una "línea amarilla", el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que "aprovecharán cada oportunidad para profundizar el desmantelamiento de Hezbolá y continuar debilitándolo".