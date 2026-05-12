Violencia en Ecuador: asesinan a jueza en zona fronteriza con Perú durante el estado de excepción

Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informó el Consejo de la Judicatura.

La violencia no cede en el país pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente, Daniel Noboa, como estados de excepción, para aplicar toques de queda y el despliegue de militares en las calles.

Lady Pachar fue atacada a tiros mientras se movilizaba en un vehículo hacia un gimnasio, sin la compañía de sus dos guardaespaldas, según la policía de Machala (suroeste), donde ocurrió el asesinato.

Una fuente policial dijo que la jueza, quien había recibido amenazas, fue asesinada en represalia por la liberación de miembros de una banda.

VEA TAMBIÉN Comunidad Andina de Naciones pone ultimátum a Ecuador y Colombia para que levanten los aranceles mutuos en medio de crisis diplomática o

"Este crimen (...) representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador", indicó la Judicatura el lunes.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia.

Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023.

Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Latinoamérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.