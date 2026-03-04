NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Yo necesito una fe de vida de mi hijo": madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

marzo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Carmen Teresa Navas exige al régimen de Venezuela información sobre su hijo, a quien no ve desde el 1 de enero de 2025.

Carmen Teresa Navas, madre del preso político venezolano, Víctor Hugo Quero, dijo en La Tarde de NTN24 que necesita "una fe de vida" de su hijo por parte del régimen de Venezuela, que lo secuestró desde el 1 de enero de 2025.

"Agradezco de todo corazón que me den fe de vida de dónde está mi hijo, si está vivo, porque en estos 14 meses que van corriendo no lo he visto una sola vez. Y él tiene problemas de salud según sus compañeros", expresó Navas.

Navas, de más de 80 años, considera que está en situación de peligro al encontrarse en la búsqueda de su hijo y no recibir respuesta por parte del régimen, hoy a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro.

o

"El único que me ayudaba a mí a pagar mis gastos, mis medicinas, a pagar mi condominio, ayudarme, era mi hijo Víctor Hugo Quero Navas", contó con evidente preocupación la madre del preso político venezolano.

Navas aseveró que ha contemplado el hecho de que su hijo se haya agravado de una enfermedad que padece en el colon debido a que no cree que le estén brindando los cuidados con los que necesita tratarse.

"En la condición en que se encuentre yo quiero saber de él. Que me lo hagan saber, por favor, tengo 82 años, cómo es posible que me tengan en este vaivén, en esta angustia tan grande, no tienen ni siquiera piedad ni misericordia de los seres humanos con la edad que yo tengo. Por favor, apiádense y denme la fe de vida de mi hijo que es lo que yo estoy pidiendo para saber en qué condición está", suplicó Navas.



