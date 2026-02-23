NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Gustavo Petro

El presidente Petro reconoció que una empresa colombiana cargó un buque petrolero que luego fue interceptado por Estados Unidos

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente Gustavo Petro y el buque 'Ocean Mariner'. (EFE)
El presidente Gustavo Petro y el buque 'Ocean Mariner'. (EFE)
El "Ocean Mariner" es uno de los pocos tanqueros que llegaron a la isla tras el cese de operaciones de buques desde Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció el domingo que una "empresa privada" de su país cargó con petróleo el buque "Ocean Mariner", que según reportes periodísticos zarpó de costas colombianas y fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos en el Caribe.

El "Ocean Mariner" es uno de los pocos tanqueros que llegaron a la isla tras el cese de operaciones de buques desde Venezuela. Su último arribo, cargado con petróleo mexicano, fue a comienzos de enero.

o

Tras dejar Cuba, el buque llegó a finales de ese mes a Colombia y se estacionó en un puerto cercano a la ciudad de Barranquilla.

Allí fue cargado con petróleo nuevamente con rumbo a República Dominicana, según una investigación del diario estadounidense The New York Times con base en datos de rastreadores marítimos.

El medio colombiano El Tiempo reportó que la transacción se pactó por 6,9 millones de dólares y que el carguero fue inspeccionado por las autoridades aduaneras antes de su partida.

"No hay ninguna irregularidad colombiana ni pública ni privada", dijo Petro en la red social X el domingo al citar el reportaje de El Tiempo. "Quien carga el buque es una empresa privada" y el destino informado del barco era República Dominicana, agregó el mandatario.

Frente a costas dominicanas, el barco se desvió y tomó un curso cercano a Cuba en dos ocasiones. En ambas, la Guardia Costera estadounidense interceptó al tanquero y lo escoltó, primero de regreso a República Dominicana y la segunda vez a las Bahamas, según The New York Times.

"No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe", dijo Petro más temprano en otra publicación en la que conminó a Estados Unidos "a cambiar su política hacia Cuba".

o

El mandatario colombiano se reunió con Trump en la Casa Blanca, a inicios de este mes, en una cita amistosa en la que limaron asperezas que se venían acumulando desde el año pasado.

Cuba está al borde de una crisis humanitaria, según analistas, tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las fuertes presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump redobló la presión contra la isla luego del ataque en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Además, el presidente norteamericano firmó el 28 de enero una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a Cuba.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Petróleo

Buque petrolero

Cuba

Gas y Petróleo

Administración Trump

Bloqueo

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Gabriel Rodríguez, adolescente, exprisionero político del régimen venezolano - Fotos: X
Presos políticos

En Venezuela excarcelan a Gabriel Rodríguez, adolescente condenado por la dictadura a 10 años de prisión por "terrorismo e instigación al odio"

Marco Rubio en Múnich - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio asegura que los Estados Unidos siempre serán "hijos de Europa" durante discurso en Múnich en el que fue ovacionado

Biagio Pilieri, exdiputado venezolano que fue excarcelado recientemente - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Música

Bad Bunny es el único latino dentro del top de artistas que más álbumes vendió en 2025, pero quedó lejos del primer lugar

Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

Punch, el pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ishikawa -Foto: EFE
Monos

¿El peluche de Punch podría reemplazar la importancia de la figura materna en su desarrollo? Especialista en primates responde

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

Gabriel Rodríguez, adolescente, exprisionero político del régimen venezolano - Fotos: X
Presos políticos

En Venezuela excarcelan a Gabriel Rodríguez, adolescente condenado por la dictadura a 10 años de prisión por "terrorismo e instigación al odio"

Marco Rubio en Múnich - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio asegura que los Estados Unidos siempre serán "hijos de Europa" durante discurso en Múnich en el que fue ovacionado

Biagio Pilieri, exdiputado venezolano que fue excarcelado recientemente - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre