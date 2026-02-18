NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Petróleo en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos incluyó a su lista de licencias para operar en Venezuela a reconocida petrolera francesa

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo - Canva
Petróleo - Canva
Esto se da tras más de un año en el que Estados Unidos le revocó a la francesa Maurel & Prom su licencia para operar en Venezuela.

Este miércoles se conoció que el gobierno de Estados Unidos actualizó la lista de licencias para la explotación petrolera en Venezuela y que en los permisos incluyó a la firma francesa Maruel & Promo.

De acuerdo con el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la empresa francesa tiene licencia ahora para operar en el país sudamericano tras más de un año sin hacerlo.

Maruel & Promo fue incluida en el listado actualizado que había presentado la semana pasada el gobierno norteamericano y que incluye los nombres de otras cinco petroleras: BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

La autorización permite realizar transacciones "relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela" por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

o

Sin embargo, el documento aclara que la licencia no autoriza "cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa, la República Islámica, República de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular, República de China, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por o en una empresa conjunta con dichas personas".

Esto se da tras más de un año en el que Estados Unidos le revocara a la francesa Maurel & Prom su licencia para operar en Venezuela.

En marzo de 2025, Estados Unidos le quitó la licencia a la empresa francesa por las tensiones que sostenían en ese momento con el dictador Nicolás Maduro, hoy preso en una prisión en Nueva York.

La compañía francesa produjo en Venezuela una media de 6.100 b/d de petróleo durante 2024 y preveía alcanzar los 10.000 b/d durante 2025.

Temas relacionados:

Petróleo en Venezuela

Petróleo

Estados Unidos

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Concordia, Sinaloa, México - AFP
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata - Fotos: X
Viral

Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Fotos: EFE
Cuba

"La presión de Estados Unidos sobre Cuba se intensificará": activista José Daniel Ferrer sobre "disposición" de Díaz-Canel de dialogar con Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Concordia, Sinaloa, México - AFP
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata - Fotos: X
Viral

Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Hernán Torres, extécnico de Millonarios - Foto EFE
Millonarios

Millonarios anunció que Hernán Torres deja la dirección técnica: estos son los candidatos para la vacante entre quienes hay un venezolano

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Fotos: EFE
Cuba

"La presión de Estados Unidos sobre Cuba se intensificará": activista José Daniel Ferrer sobre "disposición" de Díaz-Canel de dialogar con Trump

Nicolás Mejía | Foto: AFP
Tenista

Tenista Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte tras clasificar a Colombia en la Copa Davis 2026: "Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar"

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición tras más de 20 días de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Kevin Durant de los Houston Rockets contra Tobias Harris de los Detroit Pistons | Foto: AFP
NBA

Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre