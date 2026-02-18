Gobierno de Estados Unidos incluyó a su lista de licencias para operar en Venezuela a reconocida petrolera francesa

Este miércoles se conoció que el gobierno de Estados Unidos actualizó la lista de licencias para la explotación petrolera en Venezuela y que en los permisos incluyó a la firma francesa Maruel & Promo.

De acuerdo con el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la empresa francesa tiene licencia ahora para operar en el país sudamericano tras más de un año sin hacerlo.

Maruel & Promo fue incluida en el listado actualizado que había presentado la semana pasada el gobierno norteamericano y que incluye los nombres de otras cinco petroleras: BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

La autorización permite realizar transacciones "relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela" por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, el documento aclara que la licencia no autoriza "cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa, la República Islámica, República de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular, República de China, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por o en una empresa conjunta con dichas personas".

Esto se da tras más de un año en el que Estados Unidos le revocara a la francesa Maurel & Prom su licencia para operar en Venezuela.

En marzo de 2025, Estados Unidos le quitó la licencia a la empresa francesa por las tensiones que sostenían en ese momento con el dictador Nicolás Maduro, hoy preso en una prisión en Nueva York.

La compañía francesa produjo en Venezuela una media de 6.100 b/d de petróleo durante 2024 y preveía alcanzar los 10.000 b/d durante 2025.