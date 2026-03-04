NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ecuador

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Fue el pasado martes en horas de la noche que el gobierno ecuatoriano anunció el comienzo de operativos militares conjuntos con Estados Unidos dirigidos contra "organizaciones terroristas" en el país.

En Ecuador, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han lanzado por primera vez operaciones militares sobre el terreno contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Esto bajo una actuación coordinada con las autoridades locales y enmarcada en una ofensiva más amplia contra lo que Washington denomina narcoterrorismo en Latinoamérica.

Sobre este asunto, Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College US, habló en El Informativo de NTN24.

“El pueblo ecuatoriano no está en contra de la cooperación internacional (en materia de seguridad). Se están coordinando acciones contra el crimen organizado... El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación”, dijo el entrevistado.

El presidente Daniel Noboa informó a través de su cuenta en la red social X que se inicia una nueva etapa en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.

Además, señaló que durante marzo se llevarán a cabo acciones coordinadas con aliados regionales, entre ellos Estados Unidos, y destacó que la protección de la ciudadanía es la principal prioridad de su administración.

Temas relacionados:

Ecuador

Comando Sur

Narcotráfico

Terrorismo

Entrevistas NTN24

