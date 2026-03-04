Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

El departamento de Guerra de Estados Unidos reveló el video del momento en el que un buque del régimen iraní fue atacado por un submarino en el Océano Índico, "que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales".

De acuerdo con una declaración del secretario Pete Hegseth, se trató del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

"Como en esa guerra, cuando todavía éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar", comentó Hegseth, subrayando que fue "hundido por un torpedo", lo que llamó como "muerte silenciosa".

El video, compartido en X por el Pentágono, muestra el momento en el que el buque es impactado, ocasionado un impresionante levantamiento de agua a su alrededor.

Según reportes de las autoridades de Sri Lanka, un grupo de 32 miembros de la tripulación de la fragata IRIS Dena fueron rescatados, pero otros 148 estaban desaparecidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, aseguró que la fragata emitió una llamada de socorro al amanecer del miércoles, por lo que un barco de rescate llegó al área a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle.

En su declaración a medios este miércoles, el secretario Hegseth también aseguró que el Ejército de Estados Unidos hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani', nombrado así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani. Parece que el presidente lo atacó dos veces", comentó.

De acuerdo con el Pentágono, uno de los principales objetivos de las operaciones en conjunto con Israel contra el régimen de Irán, lanzadas el sábado, es acabar con la Armada.