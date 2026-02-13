NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
El Consejo de Estado en Colombia suspendió provisionalmente este viernes el decreto que aumentaba el salario mínimo un 23%.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó mediante su cuenta en X a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por el Gobierno colombiano.

Petro afirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado, aunque advirtió que actuará “de acuerdo a la Constitución”.

Además, consideró que el decreto inicialmente expedido y sobre el que se pronunció el Consejo de Estado “tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”. “Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, afirmó.

“Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, expresó.

Además, dijo que la reunión de concertación “se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”.


“También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia. Los derechos privados que deben defender el Consejo de Estado ante el gobierno, cobijan el derecho del pueblo trabajador”, aseveró.

Para cerrar su mensaje dejó una frase en la que habla de enfrentamiento.

“El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Cómo dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz”, mencionó.

El Consejo de Estado en Colombia suspendió provisionalmente este viernes el decreto que aumentaba el salario mínimo un 23%, que lo convertía en el aumento más alto de la historia del país.

La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar solicitada por los demandantes, quienes alertaron de irregularidades en la medida y falta de fundamentos técnicos que respaldar un incremento tan alto. Con esta suspensión se busca evitar posibles efectos jurídicos mientras se resuelve la controversia.

Ahora, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno del presidente Gustavo Petro para publicar un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley y que se ajuste a la macroeconomía. Mientras esto ocurre, seguirá vigente el decreto del salario mínimo decretado por la administración Petro.

