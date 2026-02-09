NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
María Corina Machado

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

febrero 9, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
Sobre la imagen, Machado cuestionó: "¿Se puede hablar de esto cómo una liberación?... El régimen está aterrorizado".

Este lunes 9 de febrero, la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, mostró ante la prensa una dura foto que deja ver la manera como son liberados los presos políticos.

o

En dicha instantánea se ve al asesor jurídico de Machado, Perkins Rocha, con un grillete electrónico, bajo medida impuesta por el régimen de casa por cárcel.

“Vean esto, con un grillete, un exmagistrado de la corte primera en Venezuela, así lo tienen en su casa... ¿Se puede hablar de esto cómo una liberación?... El régimen, insisto, está aterrorizado”, manifestó Machado.

o

A pocas horas de la excarcelación de Rocha, su esposa, María Constanza Cipriani, habló con NTN24. “Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, ahora estoy muy feliz de tenerlo en casa”, indicó la entrevistada.

La también abogada de profesión aseveró que su esposo no está libre totalmente y salió con unas cautelares “bastante estrictas”.

“Aunque no está libre, estará en casa con nosotros, sale con unas cautelares bastante estrictas”, añadió.

o

Rocha, vale recordar, fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político estuvo recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) conocida como El Helicoide.

Según los datos más recientes de la ONG Foro Penal, hasta el 9 de febrero de 2026, se mantienen más de 650 presos políticos en las cárceles de Venezuela.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Perkins Rocha

Presos políticos

Dictadura

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Interceptación de petrolero en el Mediterráneo - Foto por el Gobierno de Francia
Buque petrolero

Interceptaron un petrolero "procedente de Rusia" en el Mediterráneo que financia "la guerra de agresión contra Ucrania"

Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Interceptación de petrolero en el Mediterráneo - Foto por el Gobierno de Francia
Buque petrolero

Interceptaron un petrolero "procedente de Rusia" en el Mediterráneo que financia "la guerra de agresión contra Ucrania"

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Johan Mojica | Foto: EFE
Futbolistas

El colombiano Johan Mojica está en el ‘ojo del huracán’ tras protagonizar fuerte cruce con un aficionado del Mallorca

Jugador de los Navegantes del Magallanes portando una camiseta que dice: 'Somos el Hampa' / Yadier Molina, mánager puertorriqueño - Fotos: X / EFE
LVBP

"La gente no se debe ofender de esa forma": mánager de Magallanes responde a cuestionamientos por motivar a sus jugadores con la expresión 'somos el hampa'

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre