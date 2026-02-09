Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Este lunes 9 de febrero, la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, mostró ante la prensa una dura foto que deja ver la manera como son liberados los presos políticos.

En dicha instantánea se ve al asesor jurídico de Machado, Perkins Rocha, con un grillete electrónico, bajo medida impuesta por el régimen de casa por cárcel.

“Vean esto, con un grillete, un exmagistrado de la corte primera en Venezuela, así lo tienen en su casa... ¿Se puede hablar de esto cómo una liberación?... El régimen, insisto, está aterrorizado”, manifestó Machado.

A pocas horas de la excarcelación de Rocha, su esposa, María Constanza Cipriani, habló con NTN24. “Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, ahora estoy muy feliz de tenerlo en casa”, indicó la entrevistada.

La también abogada de profesión aseveró que su esposo no está libre totalmente y salió con unas cautelares “bastante estrictas”.

“Aunque no está libre, estará en casa con nosotros, sale con unas cautelares bastante estrictas”, añadió.

Rocha, vale recordar, fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político estuvo recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) conocida como El Helicoide.

Según los datos más recientes de la ONG Foro Penal, hasta el 9 de febrero de 2026, se mantienen más de 650 presos políticos en las cárceles de Venezuela.