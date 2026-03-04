Capitán de navío en retiro explica cuál es la capacidad militar con la que cuenta el régimen de Irán

El capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay, Fernando Vaccotti, explicó en La Tarde de NTN24 cuál es la capacidad militar con la que cuenta el régimen de Irán a propósito de la Operación Furia Épica que Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado pasado en territorio iraní.

"Irán no es una potencia militar convencional comparable a Estados Unidos o Israel en materia, por ejemplo, de capacidad aérea, entonces hay que tener en cuenta diferentes temas", expuso Vaccotti, quien dijo que Irán tiene una alta capacidad militar satelital.

El régimen iraní, de acuerdo con Vaccotti, cuenta con misiles, drones y redes de aliados armados en toda la región. "Irán tiene capacidad satelital con características militares. Son la capa más reciente de ese sistema (…) cuentan con tecnología rusa", afirmó.

Asimismo, el capitán de navío en retiro advirtió que Irán es el país con "la mayor capacidad 'misilística' en el momento, o hasta estos días, en toda la región" y consideró que actualmente el régimen de Irán "debe estar reposicionándose", luego de los ataques de Estados Unidos y de Israel.

"Irán tiene dos armadas, tiene dos marinas, una marina regular que es esta que está siendo atacada, y otra que es la marina de la Guardia Revolucionaria, y esa está compuesta por más de mil embarcaciones que comprenden lanchas rápidas, submarinos y minisubmarinos. Algunos han sido atacados, por cierto", señaló Vaccotti.

Al tener una doctrina de guerra "asimétrica", como lo definió Vaccotti, los miembros militares del régimen iraní "están preparados para hacer ataques muy puntuales, rápidos y escapar dentro de, por ejemplo, el área de los estrechos de Ormuz".