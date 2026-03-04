NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Fuerzas Militares

Capitán de navío en retiro explica cuál es la capacidad militar con la que cuenta el régimen de Irán

marzo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Fernando Vaccotti explicó en NTN24 que el régimen de Irán tiene una doctrina militar "asimétrica" con la que lanza "ataques muy puntuales y rápidos".

El capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Uruguay, Fernando Vaccotti, explicó en La Tarde de NTN24 cuál es la capacidad militar con la que cuenta el régimen de Irán a propósito de la Operación Furia Épica que Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado pasado en territorio iraní.

"Irán no es una potencia militar convencional comparable a Estados Unidos o Israel en materia, por ejemplo, de capacidad aérea, entonces hay que tener en cuenta diferentes temas", expuso Vaccotti, quien dijo que Irán tiene una alta capacidad militar satelital.

El régimen iraní, de acuerdo con Vaccotti, cuenta con misiles, drones y redes de aliados armados en toda la región. "Irán tiene capacidad satelital con características militares. Son la capa más reciente de ese sistema (…) cuentan con tecnología rusa", afirmó.

o

Asimismo, el capitán de navío en retiro advirtió que Irán es el país con "la mayor capacidad 'misilística' en el momento, o hasta estos días, en toda la región" y consideró que actualmente el régimen de Irán "debe estar reposicionándose", luego de los ataques de Estados Unidos y de Israel.

"Irán tiene dos armadas, tiene dos marinas, una marina regular que es esta que está siendo atacada, y otra que es la marina de la Guardia Revolucionaria, y esa está compuesta por más de mil embarcaciones que comprenden lanchas rápidas, submarinos y minisubmarinos. Algunos han sido atacados, por cierto", señaló Vaccotti.

Al tener una doctrina de guerra "asimétrica", como lo definió Vaccotti, los miembros militares del régimen iraní "están preparados para hacer ataques muy puntuales, rápidos y escapar dentro de, por ejemplo, el área de los estrechos de Ormuz".

Temas relacionados:

Fuerzas Militares

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Irán

Israel

Expertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Capitán de navío en retiro explica cuál es la capacidad militar con la que cuenta el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Caos en el aeropuerto de Guadalajara / FOTO: Captura de pantalla
Guadalajara

Fuertes imágenes del caos que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"Es una cortina de humo": Hassan Nassar responde a críticas de Gustavo Petro al sistema electoral colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bill y Hillary Clinton | Foto: AFP
Bill Clinton

Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar en el Congreso de Estados Unidos en investigación por el caso Epstein

Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita pese a rumores de haber abandonado el país por el conflicto en Medio Oriente

Ugo Humbert | Foto: AFP
Tenista

Reconocido tenista francés se encuentra bajo sospecha de apuestas tras revisar su teléfono en pleno tie-break y perder todos los puntos

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Caos en el aeropuerto de Guadalajara / FOTO: Captura de pantalla
Guadalajara

Fuertes imágenes del caos que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

VAR | Foto: AFP
UEFA

La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre