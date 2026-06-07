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Domingo, 07 de junio de 2026
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Avión

Por primera vez un avión de la NASA superó la velocidad del sonido: así fue como el X-59 marcó el hito espacial

junio 7, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Avión X-59 | Foto NASA
Avión X-59 | Foto NASA
La nave X-59 alcanzo esa rapidez gracias a sus características técnicas que lo convierten en una poderosa máquina aeroespacial.

La aeronave experimental Lockheed Martin X-59, desarrollada por la NASA y Lockheed Martin ha volado por primera vez más rápido que la velocidad del sonido, transformado el “estampido sónico” en un suave “golpe sónico”.

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Este evento marca un hito intenso tras múltiples pruebas de la NASA. Desde el primer vuelo del 28 de octubre de 2025, los expertos han realizado 16 vuelos en los últimos 90 días.

¿Qué permitió llegar a esa velocidad?

La nave X-59 alcanzo esa rapidez gracias a sus características técnicas que lo convierten en una poderosa máquina aeroespacial.

  • Posee un rendimiento capaz de alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1.42, es decir 1.540 km/h, con una altitud de 16.800 metros.
  • Mide 30 metros de largo y tiene una envergadura de 9 metros, su diseño aerodinámico evita que las ondas de choque se fusionen, reduciendo el impacto acústico a unos 75 decibelios.
  • Posee una nariz ultralarga que ocupa casi un tercio de la longitud total de la aeronave, lo que ayuda a manipular las ondas de choque.

¿Cómo fue el hito aeroespacial?

La nave entró en acción el viernes a las 11:08 y se prolongó durante 81 minutos. El equipo de ingeniería se centró en las características de vuelo tanto a velocidades subsónicas y supersónicas.

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El piloto de pruebas de la NASA Jim “Clue” Less despegó y aterrizó en la base aérea de Edwards, en California, y durante el vuelo arrasó los cielos y alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente Mach 1,1, es decir, 1.147 km/h. y una altitud de 13.228 metros.

Frente a este importante evento, el administrador de la NASA Jared Isaacman expresó: “Estoy agradecido al equipo de la NASA y a Lockheed Martin Skunk Works por su ayuda para llevarnos hasta este punto, y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones mientras reconstruimos la cartera de aviones X de la NASA”, concluyó.

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