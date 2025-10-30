A los golpes terminó la clasificación de Lanus a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile

Lanús se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025 este jueves, al vencer a la Universidad de Chile por 1-0 en partido revancha de semifinales jugado en el estadio La Fortaleza, en Buenos Aires.

El Granate enfrentará en la final, el 22 de noviembre en Asunción, al Atlético Mineiro, que el martes eliminó al Independiente del Valle ecuatoriano.

El delantero Rodrigo Castillo a los 61 minutos anotó el tanto de la victoria del Granate, que había conseguido un empate 2-2 hace una semana en Santiago.

El propio Castillo había anotado los dos goles de Lanús en el partido de ida.

Campeón de la Copa Sudamericana en 2013, Lanús buscará su segundo título en este certamen, cuyo ganador se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

El encuentro fue arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.

Una vez finalizó el encuentro, los jugadores de Universidad de Chile fueron a buscar a los futbolistas de Lanús y terminaron en una fuerte trifulca entre empujones, puños y patadas. Hubo un expulsado por parte de los chilenos.