Jada Pinkett está siendo demandada por presuntamente haber amenazado a uno de los amigos más cercanos de Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que fue demanda por un amigo de años de su esposo, Will Smith.

Según se ha conocido, el productor musical y amigo de años de Will Smith, Bilaal Salaam, demandó a Jada por una suma de tres millones de dólares.

La demanda civil, presentada el pasado 7 de noviembre, especifica que Salaam recibió amenazas físicas, difamación, coerción y una presunta campaña de desprestigio por parte de la actriz.

En el documento, el productor demanda a la actriz de ‘The Matrix Revolutions’ porque supuestamente Jada lo habría amenazado en el vestíbulo de un cine en Calabasas en 2021.

Todo ocurrió el 25 de septiembre de 2021, en el cine Regency Calabasas Commons en una fiesta privada para celebrar el cumpleaños de Will.

Salaam asegura que Jada se le acercó, junto con varios miembros, y adoptó una actitud “verbalmente agresiva”.

En documentos recogidos por el medio People Salaam señala que Jada: “se volvió verbalmente agresiva y amenazó a la demandante diciendo que si continuaba 'contándole asuntos personales terminaría desaparecido o recibiría una bala”.

Además, detalla que Pinkett Smith le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad o de lo contrario terminara “recibiendo una bala”.

A finales de marzo de 2022, el productor comentó en la demanda que rechazó la solicitud de un amigo en común que le pedía ayuda para gestionar la crisis por la cachetada que Will le dio a Chris Rock en los premios Oscar de ese año.

“El demandante se negó a realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, alegando que su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosa”, dice el documento.

Salaam afirma que, tras negarse, empezó a recibir amenazas por parte del círculo de la pareja de actores y fue objeto de una campaña de “represalias”.

Salaam también demanda a Jada por infligir intencionalmente angustia emocional, alegando que la actriz mencionó en una entrevista que él la estaba tratando de “extorsionar”.

“El demandado nunca presentó una demanda (…) La declaración fue falsa, imprudente y se hizo con la intención maliciosa de manipular la opinión pública y perjudicar la reputación del demandante”, añade el texto.

En 2023, Salaam comentó durante una entrevista que había visto a Jada tener relaciones sexuales con el actor Duane Martín, algo que la actriz negó rotundamente.

De hecho, la estrella de Hollywood afirmó que era algo “ridículo y no tiene sentido” y señaló que iba a tomar acciones legales contra el productor.

Sin embargo, Salaam comenta en su demanda que dichas acciones legales nunca se presentaron y se hicieron con la intención maliciosa de “manipular la opinión pública y dañar el carácter del demandante”.

Bilaal Salaam ha expresado que él y Will Smith han sido amigos desde casi cuatro décadas, además de haber trabajado “estrechamente” en varias oportunidades tanto en los proyectos personales como profesionales del actor.