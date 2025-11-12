Ryan Castro sigue mostrando su cercanía con la selección Colombia: el cantante hizo presencia en el entrenamiento del equipo de Néstor Lorenzo

En territorio estadounidense, la selección Colombia adelanta trabajos de preparación para lo que serán los juegos amistosos de la doble fecha FIFA, en la cual se medirá ante sus similares de Nueva Zelanda y Australia.

Desde el pasado lunes, los jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo han arribado a la concentración de la Tricolor en los Estados Unidos, lugar al que también arribó el cantante antioqueño Ryan Castro, quien durante la sesión de entrenamientos del día martes acompañó al equipo nacional.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales la Federación Colombiana de Fútbol, que publicó una serie de imágenes en las que se ve al intérprete del ‘Ritmo que nos une’ departiendo con varios futbolistas del conjunto cafetero.

Por lo que se ve en las fotografías compartidas por la FCF, Bryan David Castro Sosa, más conocido en el mundo artístico como Ryan Castro, tuvo la oportunidad de conversar y compartir con el plantel, un encuentro en el que las risas no faltaron.

“Gracias, Ryan, por la visita”, se lee en el mensaje que acompaña las imágenes publicadas por la Federación.

Esto deja clara la cercanía que se ha generado entre el artista antioqueño y los futbolistas de la selección Colombia, con quienes tuvo la oportunidad de colaborar en la canción ‘El ritmo que nos une’, que se estrenó en el año 2024 en medio de la Copa América, momento a partir del cual esta melodía se ha convertido en un himno de la Tricolor.

Por ahora, se espera que, en la tarde de este miércoles, arriben todos los jugadores convocados por el entrenador Néstor Lorenzo a territorio estadounidense y así ultimar detalles de cara a lo que será su juego de este sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda, juego preparatorio de cara a lo que será la Copa Mundial de 2026.

Este encuentro usted podrá disfrutarlo por la app y la señal abierta del Canal RCN a partir de las 6:30 p.m., hora colombiana.