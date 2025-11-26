Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

El atacante Neyser Villareal, una de las figuras destacadas de la selección Colombia Sub-20 en la pasada Copa del Mundo de la categoría que se llevó a cabo en Chile, donde marcó cinco tantos. Se despidió del fútbol profesional colombiano, tras un paso marcado por las polémicas en Millonarios.

Luego de que la escuadra Embajadora hiciera oficial la desvinculación del joven futbolista, este tomó maletas y arribó a Brasil, para presentar exámenes médicos con Cruzeiro, equipo con el que tiene un precontrato desde el pasado mes de septiembre.

Tras su arribo a suelo brasileño, el delantero fue recibido por la prensa brasileña en el aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, donde entregó sus primeras declaraciones a los medios allí presentes.

“Muy contento con Cruzeiro, la verdad, y agradecidos con ellos por la oportunidad”, indicó inicialmente el nacido en Tumaco.

Tras su destacado rendimiento en la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia y su paso por el fútbol colombiano enmarcado por las polémicas con Millonarios, el joven futbolista dejó ver que se encuentra enfocado en el nuevo reto que asumirá.

“Ahora toca concentrarnos con Cruzeiro y hacer las cosas de la mejor manera”, expresó Neyser Villareal, quien de paso envió un mensaje a la afición del conjunto brasileño: “Que estén tranquilos, que voy a tratar de hacer las cosas muy bien”.



El tumaqueño, quien de superar los exámenes médicos firma contrato de manera oficial con La Bestia Negra, siendo esta su primera experiencia a nivel internacional, dejó el fútbol profesional colombiano en medio de polémicas.

Neyser, quien debutó como futbolista profesional con Millonarios, en el año 2023 no dejó su mejor impresión en el balompié cafetero, debido a su actitud.

Esto luego de que hiciera un en vivo con la camiseta de otro equipo del fútbol local y también por no presentarse a los entrenamientos con la escuadra embajadora luego de su participación con la selección Colombia en la Copa del Mundo Sub-20.

Acciones que llevaron a que la escuadra Albiazul diera por terminado de manera anticipada la vinculación del joven delantero.