"Es una ideología que ha demostrado una y otra vez que solo trae miseria y atraso en América Latina": exembajador ante la OEA sobre la izquierda que gobernó a Bolivia

Sábado, 08 de noviembre de 2025
noviembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia ante la OEA, aseguró en NTN24 que Bolivia "no es un país pobre en recursos, sino que fue miserablemente administrado durante 20 años".

El exembajador de Bolivia ante la OEA Jaime Aparicio dijo en NTN24 que "Bolivia no es un país pobre en recursos, sino que fue miserablemente administrado durante 20 años por una ideología que ha demostrado una y otra vez en América Latina que solo trae miseria y atraso a los países".

El pronunciamiento de Aparicio se dio cuando se empezaron a notar los que calificó como "cambios estructurales en Bolivia" luego de que, tras la posesión oficial del socialdemócrata Rodrigo Paz este sábado, se anunciara que el país restablecería sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores con los Estados Unidos.

o

Y es que después de más de una década de ausencia de representantes de ese rango en ambas capitales, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau y el presidente Rodrigo Paz, informaron lo que para Aparicio es el principio de la "apertura de Bolivia".

"La gente tuvo una muestra de que el país ha cambiado y esto ha despertado mucha esperanza en Bolivia. Uno de esos actos que muestra este cambio es que luego de 20 años de relaciones entre gobiernos populistas y de priorizar las alianzas ideológicas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se ha dado un giro radical", expresó Aparicio.

