Pillaron a Cristiano Ronaldo “automotivándose” antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita

Tras la eliminación del Al Nassr de la Copa de Arabia Saudita a manos de su eterno rival el Al Ittihad, el portugués Cristiano Ronaldo se ha hecho tendencia en redes.

La razón no es por el rendimiento que tuvo el ‘Bicho’ en el encuentro, sino por un momento que se ha vuelto viral en el que se da ánimos a sí mismo antes de cobrar un tiro libre.

En un video que ha circulado en redes se ve a CR7 esperando a que el árbitro dé la indicación para que cobre el tiro libre en el 90+6.

VEA TAMBIÉN Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró o

En el clip se ve cuando Cristiano se dice a sí mismo: “vas a marcar, vas a marcar”, luego respira y cobra el tiro libre que termina dando contra muralla defensiva dándole a su equipo un tiro de esquina.

El video recordó a un momento similar que tuvo el astro portugués en junio de 2024 mientras jugaba con la selección de Portugal.

En ese entonces, las cámaras del partido captaron cómo el jugador se decía a sí mismo antes un penal: “Golpeas, golpeas. Pasa la barrera igual que siempre. Para ti es normal, dar el golpe”.

Sin embargo, su automotivación no sirvió mucho pues el portero de Irlanda, Caomhín Keller, le alcanzó a tapar el penal.

Pese a los intentos del ‘Bicho’, el Al Nassr quedó eliminado de la Copa de Arabia Saudita tras caer 2-1 ante el Al Ittihad, en donde juega su excompañero del Real Madrid Karim Benzema.

El francés fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 15, luego el Al Nassr empató el partido en el minuto 29.

Sin embargo, el tanto para sellar el triunfo de los visitantes llegó en el 45+1 antes del cierre del primer tiempo.