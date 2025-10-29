NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo

Pillaron a Cristiano Ronaldo "automotivándose" antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita

octubre 29, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués (AFP)
Pese a los intentos del ‘Bicho’, el Al Nassr quedó eliminado de la Copa de Arabia Saudita tras caer 2-1 ante el Al Ittihad.

Tras la eliminación del Al Nassr de la Copa de Arabia Saudita a manos de su eterno rival el Al Ittihad, el portugués Cristiano Ronaldo se ha hecho tendencia en redes.

La razón no es por el rendimiento que tuvo el ‘Bicho’ en el encuentro, sino por un momento que se ha vuelto viral en el que se da ánimos a sí mismo antes de cobrar un tiro libre.

En un video que ha circulado en redes se ve a CR7 esperando a que el árbitro dé la indicación para que cobre el tiro libre en el 90+6.

En el clip se ve cuando Cristiano se dice a sí mismo: “vas a marcar, vas a marcar”, luego respira y cobra el tiro libre que termina dando contra muralla defensiva dándole a su equipo un tiro de esquina.

El video recordó a un momento similar que tuvo el astro portugués en junio de 2024 mientras jugaba con la selección de Portugal.

En ese entonces, las cámaras del partido captaron cómo el jugador se decía a sí mismo antes un penal: “Golpeas, golpeas. Pasa la barrera igual que siempre. Para ti es normal, dar el golpe”.

Sin embargo, su automotivación no sirvió mucho pues el portero de Irlanda, Caomhín Keller, le alcanzó a tapar el penal.

Pese a los intentos del ‘Bicho’, el Al Nassr quedó eliminado de la Copa de Arabia Saudita tras caer 2-1 ante el Al Ittihad, en donde juega su excompañero del Real Madrid Karim Benzema.

El francés fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 15, luego el Al Nassr empató el partido en el minuto 29.

Sin embargo, el tanto para sellar el triunfo de los visitantes llegó en el 45+1 antes del cierre del primer tiempo.

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Rafael Dudamel, entrenador venezolano - Foto: EFE
Rafael Dudamel

Rafael Dudamel tuvo un cruce fuerte de palabras con un periodista tras la derrota del Deportivo Pereira: “apareces nada más cuando perdemos”

Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Mundial 2026

"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Atentado en Guayaquil (AFP)
Ecuador

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Juicio contra Álvaro Uribe

EN VIVO | Fallo de segunda instancia en caso Álvaro Uribe: Tribunal absuelve al expresidente por el delito de soborno en actuación penal

Rafael Dudamel, entrenador venezolano - Foto: EFE
Rafael Dudamel

Rafael Dudamel tuvo un cruce fuerte de palabras con un periodista tras la derrota del Deportivo Pereira: “apareces nada más cuando perdemos”

Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Mundial 2026

"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

Louvre - Foto AFP
Museo

El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei

Donald Trump recibirá al presidente Javier Milei en la Casa Blanca días antes de las elecciones legislativas en Argentina

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda