Viernes, 28 de noviembre de 2025
Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, EE. UU. suspendió la emisión de visas para personas que viajan con cierto tipo de pasaportes

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Requisitos de visa estadounidense - Canva
La determinación se tomó para “proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una importante decisión en relación a la emisión de visas para personas que viajan con cierto tipo de pasaportes.

Mediante un breve comunicado publicado en las redes sociales, la dependencia estadounidense señaló: “El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos”.

Según el departamento, la determinación se tomó para “proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos”.

Tal decisión se conoce luego del ataque a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington DC, cerca a la Casa Blanca, que acabó con la vida de uno de ellos.

El agresor, identificado como Rahmanullah L., había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Afganistán durante la guerra contra los talibanes y se trasladó a Estados Unidos después del regreso de los islamistas al poder en 2021, luego de la retirada estadounidense.

Tras el trágico hecho, el presidente Donald Trump dijo que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo".

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió Trump en redes sociales.

En ese contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos remitió a Reuters la lista de países que considera como “tercer mundo”.

Se trata de 19 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

