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James Rodríguez

James Rodríguez fue la sensación entre los jugadores de Costa Rica: en fila, se tomaron fotos con él tras el encuentro de la Selección Colombia

junio 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
El ‘10’ de la Selección Colombia entró en los últimos minutos en el encuentro de despedida ante los ticos.

La Selección Colombia jugó este lunes su último partido en el país antes de su viaje a la concentración previa al Mundial de 2026 que se disputará a partir del próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante Costa Rica, la Tricolor se despidió de su afición en Bogotá antes de afrontar la cita orbital con un resultado 3 a 1 a favor.

El ‘10’ de la Selección Colombia, James Rodríguez, entró en los últimos minutos y brindó una asistencia para el tanto que cerró el marcador a favor de los cafeteros.

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Además de ser protagonista en los últimos minutos del encuentro, James Rodríguez también fue la sensación entre los jugadores de Costa Rica, la mayoría de ellos menores de 23 años.

Al término del encuentro y cuando los jugadores ya se dirigían a los camerinos, varios jugadores costarricenses se acercaron al centrocampista para tomarse fotos con él.

En video quedó captado el momento en el que los ticos hacen fila y esperan al exjugador del Real Madrid para inmortalizar el momento. Además, uno de ellos logró intercambiar la camiseta, uno de los deseos más preciados de varios de los jugadores que se acercaron.

Cabe recordar que James Rodríguez ha llegado sin ritmo a la Selección Colombia tras su paso por el Minnesota de la MLS de Estados Unidos, equipo al que arribó recientemente y donde no ha tenido el protagonismo esperado a pocos días del inicio de la cita orbital.

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Colombia disputará su último partido amistoso el próximo domingo ante Jordania en Estados Unidos.

El debut de la tricolor en el Mundial 2026 será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

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