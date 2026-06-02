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Martes, 02 de junio de 2026
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Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hizo el paso lunar de Michael Jackson en Roland Garros y sorprendió al público por la precisión de sus movimientos

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (EFE)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (EFE)
En el plano deportivo, Aryna Sabalenka superó con facilidad la japonesa y cuatro veces campeona de torneos Grand Slam, Naomi Osaka, por 7-5 y 6-3.

La tenista bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sorprendió al público parisino en el Grand Slam de Roland Garros al ejecutar el famoso baile del fallecido cantante Michael Jackson, 'Paso Lunar', en medio de sus declaraciones a la prensa.

Sabalenka ejecutó el 'Paso Lunar' con gran habilidad y precisos movimientos que provocaron los aplausos entre el público.

En el plano deportivo, Aryna Sabalenka superó con facilidad la japonesa y cuatro veces campeona de torneos Grand Slam, Naomi Osaka, en los octavos de final del Abierto de Francia el lunes.

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La número uno del mundo fue muy superior a una combativa Osaka, y se impuso por 7-5 y 6-3 en el primer partido de la sesión nocturna femenina en tres años en la pista Philippe Chatrier.

La bielorrusa se enfrentará a Diana Shnaider, después de que la zurda rusa venciera a la ex campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, por 6-3, 3-6 y 6-0.

Sabalenka es la única campeona de Grand Slam que queda en los cuadros individuales masculino y femenino de Roland Garros, en busca de su primer título en la arcilla parisina y para borrar el recuerdo de su dolorosa derrota en la final del año pasado ante Coco Gauff.

La número uno del mundo, además, ha alcanzado los cuartos de final en 14 torneos de Grand Slam consecutivos.

"No esperaba sacar tan bien", dijo Sabalenka. "Siento que mejoro con cada partido y, en general, estoy muy contenta con mi actuación de hoy".

Osaka, luciendo de nuevo el vestido dorado de lentejuelas que usó para ver la Torre Eiffel de noche, tuvo que conformarse con que su mejor actuación en París terminara en octavos de final.

Era la primera vez que jugadoras de la WTA participaban en el partido estelar desde que Sabalenka se enfrentó a Sloane Stephens en la cuarta ronda el 4 de junio de 2023.

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"Espero que este partido sea el comienzo. Es como si abriéramos la puerta a las sesiones nocturnas femeninas", dijo la primera cabeza de serie.

Sabalenka se llevó un tenso primer set dominado en gran medida por el servicio, después de que ambas jugadoras intercambiaran quiebres tempranos, gracias a un quiebre crucial en el undécimo juego.

Luego, dominó el segundo set, remontando un 3-2 en contra para ganar los últimos cuatro juegos y asegurar su tercera victoria consecutiva sobre Osaka este año.

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