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Lunes, 08 de junio de 2026
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Alexander Zverev

Alexander Zverev confrontó a extenista que puso en duda su posibilidad de conquistar un título de Grand Slam tras ganar el Roland Garros: "gracias por tu confianza"

junio 8, 2026
Por: Diana Pérez
Alexander Zverev | Foto: EFE
Alexander Zverev | Foto: EFE
Alexander Zverev terminó por fin con su particular maldición en París y ganó su primer título del Grand Slam, al conquistar Roland Garros tras vencer en la final a Flavio Cobolli

El reconocido tenista alemán Alexander Zverev, de 29 años, rompió su maldición y se consagró en las últimas horas como el campeón del Roland Garros, logrando así conquistar su primer Grand Slam.

Sin embargo, en su emoción por el triunfo, el tenista no se olvidó de quienes pusieron en duda que algún día iba a conquistar un título de Grand Slam. Es por esto por lo que confrontó al comentarista y extenista norteamericano Sam Querrey, quien dudo que el alemán pudieran ganar alguna vez un título.

Cuando fue entrevistado por TNT Sports, Zverev no perdió la oportunidad y con su característico sentido del humor confrontó al exnúmero 11 del ranking ATP al aire y ante la atenta mirada de sus colegas.

Zverev le dijo tras ser saludado por el extenista: "¿Por qué estás en este canal? ¿Quién te contrató? ¿Qué haces aquí? Hay todos estos campeones, y luego está Sam Querrey".

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Su comentario causó que todos en el estudio se rieran, incluso Querrey quien quiso continuar con la entrevista, pero el alemán tenía otros planes para el norteamericano.

Cuando fue consultado por Querrey sobre cómo se sentía por haber conquistado su primer Grand Slam, Alexander comentó: "Primero, estoy muy feliz de tener este trofeo en mis manos... Porque tú habías dicho que nunca lo ganaría. Así que muchas gracias por tu confianza".

"Para los que no lo saben, tenemos una relación amor-odio. Bueno, a mí me encanta. Me encanta hacerle la vida difíci", añadió.

Alexander Zverev terminó por fin con su particular maldición este domingo en París y ganó su primer título del Grand Slam, al conquistar Roland Garros tras vencer en la final a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1.

La estrella alemana de 29 años, número tres mundial, invirtió 4 horas y 16 minutos para doblegar al italiano de 24 años, decimocuarto del ranking, evitando más sorpresas en el cierre de una edición llena de ellas.

Era la cuarta vez que Zverev jugaba una final de uno de los cuatro grandes del calendario tenístico y en las tres anteriores había terminado derrotado: Abierto de Estados Unidos 2020 ante Casper Ruud, Roland Garros 2024 contra Carlos Alcaraz y Abierto de Australia 2025 frente a Jannik Sinner.

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