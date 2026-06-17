Antes de su esperado debut, se conoce que selección rival de Colombia en el Mundial de 2026 se quedará sin su entrenador

Como absoluta sorpresa se puede describir la noticia de la no renovación del entrenador de una de las selecciones rivales de Colombia en el Mundial de 2026. Se trata del entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez, quien no renovará su contrato con el conjunto 'luso' al finalizar el Mundial.

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Según varios medios internacionales como talkSPORTS, sin importar el resultado que obtenga la selección encabezada por Cristiano Ronaldo, Martínez dará un paso al costado y dejará de estar al frente del banquillo 'luso'.

Su contrato vence el 31 de julio de 2026 y el entrenador ha comunicado su decisión de no renovar, ya que su deseo es volver a dirigir un club, ya sea un equipo en la Premier League o en otra liga de Europa, Martínez ha decidido no seguir al frente de los portugueses.

Cuando se le ha preguntado sobre su futuro en el banquillo portugués, el español ha evitado de manera tajante el tema. En mayo, afirmó en rueda de prensa: "Estoy con la selección porque quería vivir un Mundial. Estamos con la preparación y no es momento de pensar en lo que venga después".

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La noticia se conoció a tan solo momentos de que Portugal debutará contra República del Congo en la primera jornada del Grupo K en el que también se encuentra Colombia y Uzbekistán.

Roberto Martínez asumió el liderazgo de Portugal en enero de 2023 tras la salida de Fernando Santos. Desde entonces, el español ha dirigido 40 partidos de los 'lusos'.

Bajó su mando, la Portugal de Cristiano Ronaldo logró consagrarse campeón de la UEFA Nations League tras derrotar a España.

Además, los clasificó de forma temprana a la Eurocopa de 2024 y al Mundial de 2026, así como también estableció el récord de la mayor goleada de un equipo.