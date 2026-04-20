Comandante de la Misión Artemis II compartió video inédito de la Luna y la Tierra: "Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos"

El comandante de la Misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, compartió un video inédito de la Luna y la Tierra tras su histórico viaje a la órbita del satélite natural.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, Wiseman describió el momento como “Earthset”, similar a "sunset" (puesta de sol), que se refiere al momento en que la Tierra se oculta en el horizonte si se observa desde otro cuerpo celeste, en este caso la Luna.

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“Solo una oportunidad en esta vida… Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset”, escribió.

Según el astronauta, en la grabación se escucha el obturador de la Nikon mientras su compañera Christina Koch está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando las increíbles fotos del Earthset a través del lente de 400 mm.

Por su parte, Victor Glover estaba en la ventana 3 observándolo junto a Jeremy R. Hansen a su lado.

“Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista… esto está sin recortar, sin editar, con un zoom de 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfruten”, añadió.

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Durante su periplo de diez días a la órbita de la Luna, la tripulación logró capturar imágenes del satélite natural de la Tierra, como su lado oculto, así como una "puesta" del planeta en el horizonte de la Luna o un impactante eclipse solar.

Se trató del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.

El regreso de los astronautas tuvo lugar frente a la costa de California en Océano Pacífico el viernes 10 de abril, cuando la cápsula Orión amerizó exitosamente con los cuatro miembros de la tripulación.