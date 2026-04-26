Fanático del Arsenal se acercó al bus del Manchester City y sorprendió a Guardiola con insólito pedido: "me estás arruinando la vida"

El pasado sábado 25 de abril, cuando el plantel del Manchester City llegaba al estadio de Wembley para disputar la semifinal de la FA Cup sucedió una situación insual.

Un aficionado del Arsenal aprovechó el momento en que el DT español Pep Guardiola bajaba del bus para lanzarle un insólito pedido.

En medio de la apretada lucha por la Premier League, el hincha del los 'Gunners' le dijo, mediante gritos, varias "reflexiones" al estratega del cuadro 'ciudadano'.

"Pep, deja que Arteta gane la liga, ya has ganado suficiente... Déjalo ganar algo... Me estás arruinado la vida", manifestó el mencionado fanático, al parecer en son de broma.

La situación se hizo viral en varias redes sociales, pues deja ver el "sufrimiento" de los seguidores del Arsenal, quienes no ven a su equipo ganar una liga desde hace más de 20 años.

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El Arsenal Football Club ha tenido varias épocas doradas a lo largo de su historia, siendo sus periodos más laureados las décadas de 1930, finales de los 80 y principios de los 90.

Hasta el momento, la escuadra que dirige Arteta se encuentra en la cima de la tabla de la Premier League con 73 unidades en 34 jornadas disputadas.

Por su parte, el Manchester City, parcialmente està en la posición número dos, con 70 puntos en 33 fechas (un partido menos que el Arsenal).

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Asimismo, el equipo que viste de rojo y blanco está en semifinales de UEFA Champions League. Se medirá frente al Atlético de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026 (ida) en Madrid y el martes 5 de mayo de 2026 (vuelta) en Londres.