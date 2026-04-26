NTN24
Domingo, 26 de abril de 2026
Domingo, 26 de abril de 2026
Premier League

Fanático del Arsenal se acercó al bus del Manchester City y sorprendió a Guardiola con insólito pedido: "me estás arruinando la vida"

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanáticos del Arsenal le hacen inusual pedido a Pep Guardiola - Fotos: X
Fanáticos del Arsenal le hacen inusual pedido a Pep Guardiola - Fotos: X
La situación se hizo viral en varias redes sociales, pues deja ver el "sufrimiento" de los seguidores de los 'Gunners', quienes no ven a su equipo ganar una liga desde hace más de 20 años.

El pasado sábado 25 de abril, cuando el plantel del Manchester City llegaba al estadio de Wembley para disputar la semifinal de la FA Cup sucedió una situación insual.

o

Un aficionado del Arsenal aprovechó el momento en que el DT español Pep Guardiola bajaba del bus para lanzarle un insólito pedido.

En medio de la apretada lucha por la Premier League, el hincha del los 'Gunners' le dijo, mediante gritos, varias "reflexiones" al estratega del cuadro 'ciudadano'.

"Pep, deja que Arteta gane la liga, ya has ganado suficiente... Déjalo ganar algo... Me estás arruinado la vida", manifestó el mencionado fanático, al parecer en son de broma.

La situación se hizo viral en varias redes sociales, pues deja ver el "sufrimiento" de los seguidores del Arsenal, quienes no ven a su equipo ganar una liga desde hace más de 20 años.

o

El Arsenal Football Club ha tenido varias épocas doradas a lo largo de su historia, siendo sus periodos más laureados las décadas de 1930, finales de los 80 y principios de los 90.

Hasta el momento, la escuadra que dirige Arteta se encuentra en la cima de la tabla de la Premier League con 73 unidades en 34 jornadas disputadas.

Por su parte, el Manchester City, parcialmente està en la posición número dos, con 70 puntos en 33 fechas (un partido menos que el Arsenal).

o

Asimismo, el equipo que viste de rojo y blanco está en semifinales de UEFA Champions League. Se medirá frente al Atlético de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026 (ida) en Madrid y el martes 5 de mayo de 2026 (vuelta) en Londres.

Temas relacionados:

Premier League

Guardiola

Fútbol

Fanáticos

Arsenal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Probablemente no sea aprobada”: experto sobre resolución que busca bloquear una intervención militar de EE. UU. en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Colombia vs. Venezuela Liga de Naciones - Foto EFE
La Vinotinto

La Vinotinto cayó apenas un puesto y una selección del mundo fue excluida de prestigioso ranking de selecciones de la FIFA

Futbolistas de Puerto Cabello ante jugador de Atlético de Mineiro en Copa Sudamericana 2026 - Foto: AFP
Fútbol

Este es el futbolista venezolano que se convirtió en el primer jugador de su país en disputar las grandes competencias de la UEFA y Conmebol

Chicago Bulls | Foto: EFE
NBA

Los Chicago Bulls despiden a una de sus máximas figuras luego de que arremetiera contra la comunidad LGBTIQ+ y el catolicismo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Irán | Foto AFP
Irán

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Colombia vs. Venezuela Liga de Naciones - Foto EFE
La Vinotinto

La Vinotinto cayó apenas un puesto y una selección del mundo fue excluida de prestigioso ranking de selecciones de la FIFA

Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

La Casa Blanca responde a NTN24 sobre Venezuela: la prioridad del presidente Donald Trump es resucitar al país y después vendrán las elecciones

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría reabrir fácilmente el estrecho de Ormuz "con un poco más de tiempo"

Futbolistas de Puerto Cabello ante jugador de Atlético de Mineiro en Copa Sudamericana 2026 - Foto: AFP
Fútbol

Este es el futbolista venezolano que se convirtió en el primer jugador de su país en disputar las grandes competencias de la UEFA y Conmebol

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

Se conoce el primer mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores en prisión tras su captura el pasado 3 de enero

Trump y aviones de combate | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

“Es una guerra”: Trump reacciona al derribo de un caza de EE. UU. en Irán, mientras que experto advierte que “no es cualquier cosa”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre