Piero Hincanpié protagonizó insólita jugada en la que se quedó sin pantaloneta en la victoria del Arsenal en la Primer League

El Arsenal, vencedor este lunes 1-0 ante el Burnley, acaricia su primer título en la Premier League desde 2004 merced a los cinco puntos con los que aventaja al Manchester City -que tiene un partido menos-, a una fecha para el final del campeonato.

En el Emirates Stadium, ante el ya descendido Burnley, un solitario gol de cabeza del alemán Kai Havertz (36') a la salida de un córner dio los tres puntos a los Gunners de Mikel Arteta, que en once días se juegan el título de Liga de Campeones ante el PSG.

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El líder londinense podría conquistar la liga inglesa desde el mismo martes si el Manchester City no gana en Bournemouth.

Si, por el contrario, los Citizens de Pep Guardiola suman los tres puntos ante el equipo de Andoni Iraola, el Arsenal deberá rematar la faena contra el Crystal Palace el domingo en la 38ª y última fecha, cuando el City reciba al Aston Villa al mismo tiempo.

El Arsenal marcó la diferencia a pelota parada ("set piece" en inglés), su especialidad: saque de esquina de Bukayo Saka y cabezazo de Kai Havertz (37'), titular en punta en detrimento de Viktor Gyökeres.

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No habiendo más goles, el partido se tornó de contacto tanto que el mismo Havertz se salvó de ver la tarjeta roja y el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, terminó en un forcejeo en el piso y sin pantaloneta.

La jugada ocurrió al minuto 76 cuando Piero trataba de ganar la banda derecha y su marcador lo tumbó a punta de fuerza, por lo que no fue falta, y sin querer le pisó la pantaloneta, por lo que el ecuatoriano quedó sin ropa de la cintura para abajo.

Los aficionados hicieron girar sus bufandas en el aire y cantaron "Set Piece again olé olé", un estribillo muy conocido en el Emirates este curso.

Arteta, que gritó y gesticuló con los brazos de rabia y alivio al pitido final, había alineado prácticamente a su once de gala.

Pero un empate del Arsenal en Selhurst Park permitiría al City arrebatar el título por diferencia de goles si el equipo de Pep Guardiola gana sus dos últimos partidos.