Presidente de la Fórmula 1 asegura tener un "plan de emergencia" para evitar que se suspendan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi por la guerra en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente sigue afectando al deporte, especialmente a la Fórmula 1 que ya ha activado su "plan de emergencia" para evitar seguir cancelando más carreras de su importante calendario.

Como medida de prevención para los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, el presidente de la F1, Stefano Domenicali, aseguró tener un "plan de emergencia" en dado caso de que las dos carreras no se puedan disputar por la creciente tensión Oriente Medio.

El Gran Premio de Qatar está programado para llevarse a cabo del 27 al 29 de noviembre como la vigesimotercera fecha del Mundial de F1, mientras que el de Abu Dabi se dará del 3 al 6 de diciembre en el Circuito Yas Marina, las dos carreras que darían el cierre a la temporada.

Por esto, Domenicali afirmó que el Gran Premio de Las Vegas del 22 de noviembre no puede ser la carrera que dé el cierre al campeonato.

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El dirigente de la F1 señaló en diálogo con el medio L'Equipe que puede confirmar que "tenemos un plan de emergencia" y expresó que "si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario".

Y señaló que la creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos en Medio Oriente ya ha afectado el calendario del circuito más importante del mundo luego de tener que cancelar los Grandes Premios en Bahréin y Arabia Saudita en abril.

Para ese entonces, la FIA por medio de un comunicado comentó que "se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril".

Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco habitual de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros Grandes Premios.

Es por esto por lo que Domenicali ha afirmado que en el plan para que no pase lo mismo en Qatar y Abu Dabi también se debe de tener en cuenta la complejidad de la logística del traslado de los circuitos.

"Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más", añadió.

En la entrevista, el máximo dirigente de la Fórmula 1 también señaló que cuando llegue el momento precisarán las fechas y las medidas que adoptarán para estas dos importantes carreras con las que planean darle cierre al calendario de la temporada.