"Misil en el aire": la impactante grabación de radio de un helicóptero de combate de Israel con comandante en tierra durante uno de los ataques contra Hezbolá en el Líbano

La Fuerza Aérea de Israel reveló una impactante grabación con voces de radio del piloto de un helicóptero de combate y del comandante del batallón Shaked en la Brigada Givati durante uno de los ataques contra el grupo terrorista Hezbolá en el sur de Líbano.

“No estamos cerca, tienes permiso para ejecutar”, dijo el comandante al piloto, quien a bordo de un helicóptero de combate atendió la orden y ejecutó el ataque: “Misil en el aire”, respondió.

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De acuerdo con la autoridades israelíes, la grabación deja en evidencia “la colaboración entre la Fuerza Aérea y las fuerzas de la Brigada Givati”.

“En el marco de esta colaboración, la Fuerza Aérea ataca y apoya de manera continua a las fuerzas terrestres, y hasta ahora ha atacado cientos de infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hezbolá con el objetivo de prevenir amenazas contra las fuerzas”, detalló.

El video registró las voces de radio del piloto del helicóptero de combate y del comandante del batallón Shaked, así como el momento en el que un misil impacta a unos de los objetivos en el sur de Líbano.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

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Y es que el grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, las Fuerzas de Defensa de Israel emprendieron una ola de ataques contra la organización terrorista, que decidió unirse a dicha campaña militar y operar a favor del régimen terrorista que gobierna Irán.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Israel, desde el inicio de la operación "Rugido del León", las fuerzas del Ejército que actúan por aire, mar y tierra han eliminado a más de 1.400 terroristas de la organización terrorista.