"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela tendrá un cambio. El mandatario de la unión americana, Donald Trump, designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en el país suramericano, en reemplazo de Laura Dogu.

Este miércoles, Dogu, hizo de conocimiento público que dejará de ejercer su cargo en el país latinoamericano, el cual asumió después de la captura del dictador Nicolás Maduro y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

A través de un comunicado, Dogu indicó: “Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”.

En la mencionada circular, Docu, acotó: “Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, concluye la circular.

Al respecto, el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

"No debería ser motivo de preocupación... Ambos son diplomáticos de carrera (Dogu y Barrett), la política que van a seguir es la que le dictamina el secretario de Estado", dijo Schamis.

Luego, añadió: "Igualmente hay que estar atentos... En materia de derechos humanos en Venezuela, ha sufrido un deterioro importante, y esto (el cambio de diplomático) puede tener que ver con eso, es una hipótesis".

Antes de llegar a Caracas, Dogu se había desempeñado como embajadora de Estados Unidos ante Honduras entre 2022 y 2025, mismo cargo que ocupó en Nicaragua de 2015 a 2018.