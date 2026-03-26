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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Selecciones Concacaf - Foto referencia: EFE
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Copa del Mundo

Estas son las selecciones que debutarán en el Mundial 2026; la lista se podría ampliar tras el repechaje

marzo 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Durante los juegos de la repesca internacional y europea podrían salir equipos que clasificarían por primera vez a una Copa del Mundo.

La edición 23 de la Copa del Mundo de la FIFA, que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 selecciones, tendrá cerca de cuatro equipos debutantes en el certamen mundialista de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

A 77 días del inicio del torneo más importante del mundo, hay 42 equipos nacionales clasificados de manera directa al Mundial. En cuanto a los cupos restantes, se definirán durante las fechas de repesca establecidas para este jueves 26 y martes 31 de marzo.

De las selecciones clasificadas hasta la fecha, cuatro de ellas tendrán su primera participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, un número que se podría ampliar durante los repechajes de internacionales y de la UEFA.

¿Qué combinados debutarán en el certamen mundialista?

Dentro de los 42 equipos con tiquete directo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, cuatro de ellas particviparán por primera vez en su historia.

Por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), los que harán su debut son las selecciones de Jordania y Uzbekistán, combinados con los que Colombia va a enfrentar. Con la primera se medirá en el último amistoso antes del inicio del certamen mundialista y con la segunda se verán las caras durante la fase de grupos.

Por su parte, Cabo Verde se suma a los equipos nacionales representativos de la Confederación Africana de Fútbol.

Entre tanto, Curazao, perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), será uno de los nuevos representantes del territorio americano en el torneo mundialista.

¿Qué otras selecciones podrían sumarse tras el repechaje?

Teniendo en cuenta los juegos de repesca internacional, los combinados de Nueva Caledonia y Surinam podrían ganarse un lugar en su primera Copa del Mundo, siempre y cuando venzan a sus rivales tanto de la fase semifinal como final.

Por su parte, en el repechaje europeo, en el cual 16 selecciones luchan por los últimos cuatro cupos al Mundial de Norteamérica, hay tres de ellas que aún cuentan con chance de escribir su nombre por primera vez en el certamen más importante del fútbol; se trata de Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, pero para eso deberán superar las fases de esta clasificatoria.

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