Aunque la pelota quieta está transformando el fútbol de clubes, el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET) ve poco probable que ese dominio marque la pauta del Mundial de este año, debido en gran medida al escaso tiempo de preparación de las selecciones nacionales.

En una mesa redonda con medios de comunicación celebrada un mes antes la Copa Mundial de la FIFA 2026, los miembros del GET debatieron sobre las tendencias emergentes, incluida la especialización en jugadas de pelota quieta al estilo de equipos como el Arsenal.

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El Arsenal, líder de la Premier League cuyos jugadores han sido apodados los "reyes de las jugadas a balón parado", batió el mes pasado el récord de goles marcados a partir de saques de esquina en una sola temporada de la Premier League.

"Me interesaría ver cómo abordan esto los demás equipos", dijo durante el evento Gilberto Silva, ganador de la Copa Mundial de 2002 con Brasil y excentrocampista del Arsenal.

"Lo hemos visto esta temporada, especialmente en la Premier League con el Arsenal. En los últimos años, los saques de esquina y los balones largos no se han utilizado tanto en comparación con cuando yo jugaba, cuando eran más habituales. En los últimos años, el juego ha evolucionado, y los equipos construyen el juego desde el portero", expresó.

Silva, sin embargo, dijo no estar tan seguro "de que el Mundial vaya a ser igual, porque no hay mucho tiempo para preparar un equipo para estos torneos". "Por supuesto, puede ser un arma y los equipos la utilizarán, pero no como la principal", agregó.

El exjugador señaló que esperaba "partidos reñidos, con muchos aspectos prácticos y equipos que busquen aprovechar las transiciones para romper la defensa".

El Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, que sirvió de ensayo general para el Mundial, también puso de relieve el impacto potencial del calor abrasador.

"En general, la Copa Mundial de Clubes mostró un nivel de intensidad en los partidos muy similares al Mundial de 2022", sostuvo en el encuentro Tom Gardner, responsable de Football Performance Insights.

"Así que estoy seguro de que el calor puede ser un factor a tener en cuenta en la gestión de los equipos. Pero no esperamos ver a nivel físico resultados muy similares a los de 2022, como sí ocurrió en el Mundial de Clubes de 2025", añadió.

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El GET proporcionará un análisis de todos los partidos del Mundial. Dirigido por el director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, el grupo cuenta con figuras como Silva, Jürgen Klinsmann, Pablo Zabaleta y el apoyo de un equipo de analistas y especialistas en datos.