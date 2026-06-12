Cristiano Ronaldo le cumplió el sueño a la influencer Celine Dept, quien por fin logró conocerlo, y así fue su reacción

Cristiano Ronaldo no solo no se cansa de romper récords en el fútbol sino que tampoco se cansa de cumplir sueños, esta vez, le cumplió el sueño a la influencer belga Celine Dept, quien es conocida en Internet por su contenido relacionado al fútbol y también porque había buscado varias veces la oportunidad de conocer a CR7, poer no lo había conseguido.

Pero dice el refrán que “el que persevera, alcanza” y así fue, Celine Dept pudo asistir a la concentración de la selección de Portugal en Miami y el Bicho la recibió con un abrazo, un par de palabras y por fin la foto deseada.

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"No llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, feliz de conocerte, ¿qué quieres que hagamos?", le dijo el futbolista luso y ella le respondió: "deseo agradecerte por todo, eres una gran inspiración, gracias".

Los comentarios al video que la misma influenciadora subió a su cuenta de Instagram no se han hecho esperar, pues sus seguidores han sido testigos de las veces que ella había buscado la oportunidad de conocer a CR7, pero que no había tenido éxito.

"La empatía de cristiano al verla a ella es una cosa impresionante", "debe ser una locura ver a este personaje en vivo y en directo", "no por nada es el mejor del mundo", "te lo mereces, el trabajo duro valió la pena", "hasta que finalmente se dio", entre otros han sido los comentarios.

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Y es que Celine Dept ha publicado en sus diferentes canales los intentos que había hecho para conocer a Cristiano Ronaldo, como ir a Portugal a verlo jugar, y donde pudo conocer a la mamá del comandante, o ir al último entrenamiento de la selección lusa antes de su viaje a Estados Unidos para enfrentar el Mundial.

“No puedo creer que esto sea real 🥺 hoy tuve la oportunidad de conocer a mi gran ídolo Cristiano Ronaldo. La persona que no solo me inspiró a empezar a jugar al fútbol, sino también la que me dio la motivación para trabajar duro, creer en mí mismo, y nunca rendirme. Una verdadera inspiración para tantas personas. Este es un día que nunca olvidaré. Gracias Ronaldo por ser tan amable”, escribió la creadora de contenido añadiendo pronto saldrá algo más de este encuentro con el Bicho.

Cristiano Ronaldo, rumbo al Mundial 2026 con ánimo "muy positivo"

El astro portugués Cristiano Ronaldo dijo sentirse "muy positivo" al poner rumbo al Mundial 2026 junto a sus compañeros de selección este viernes, desde Lisboa.

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"Abordamos esta competición con mucha esperanza", dijo el cinco veces galardonado Balón de Oro de 41 años, durante su primera intervención ante los medios desde el inicio de la concentración de preparación mundialista de la Seleçao.

"La preparación ha sido muy buena, cansada, porque hemos trabajado duro", añadió el capitán de Portugal, que dijo sentirse "físicamente bien".

"Soy muy positivo, creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo", afirmó la superestrella, que se prepara a disputar su sexto Mundial.

"Esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses", comentó CR7 sobre la convocatoria de Portugal para el Mundial de Norteamérica.

"Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido", añadió.