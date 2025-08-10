Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Roma, hija de Lucho Díaz, quien nació en 2022 y actualmente tiene 3 años, impresionó con su talento en el baile.

A través de una publicación en redes sociales, la pequeña demostró que heredó el talento de su padre en el baile con el reciente éxito de Ryan Castro “BA BA BAD”.

Roma junto a su abuela, Tatiana Ponce, suegra de Díaz, mostraron sus mejores pasos, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los seguidores del futbolista, quienes destacaron su talento.

“Los pasos prohibidos de Luis Díaz”, “El flow no se improvisa, va en la sangre”, “Él sabor lo llevan en la sangre y lo heredó de su padre” y “Todos en Colombia amamos a esta niña tan bella”, fueron algunos de los comentarios.

Así fue la boda de Luis Díaz junto a Geraldine Ponce en Barranquilla

Durante la noche del 14 de junio, el futbolista colombiano Luis Díaz y su pareja Geraldine Ponce dieron el “sí” para unirse de por vida en una boda a la que asistieron diferentes estrellas del fútbol.

La pareja contrajo matrimonio en la parroquia Inmaculada Concepción, al norte de Barranquilla, donde asistieron figuras del combinado nacional como Jerry Mina y Daniel Muñoz.

Asimismo, se mencionó la posible presencia de estrellas del fútbol mundial como Darwin Núñez (Uruguay) y Alexis Mac Allister (Argentina), sus compañeros en el Liverpool.

VEA TAMBIÉN “Yo no me quedo ni por el carajo donde se pierda el respeto”: la decisión que tomaría Luisa Fernanda W ante un caso de infidelidad o

Una de las presencias internacionales que sí fue confirmada fue la del brasileño Fabinho, hoy jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, quien fue captado con su pareja en la ceremonia.

Otras figuras que asistieron al evento fueron algunos excompañeros Lucho en el Junior de Barranquilla, como Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Willer Ditta.

Incluso, algunos jugadores activos del equipo “Tiburón” como Jorge Arias y Germán Gutiérrez también hicieron parte de la celebración.

Tras la ceremonia religiosa, la celebración se llevó a cabo en el exclusivo Country Club de la ciudad, donde los invitados disfrutaron de una fiesta privada.

El cantante Elder Dayán Díaz fue el artista escogido por Lucho para amenizar su boda con Geraldine Ponce. Con todo el poder de su repertorio y el legado de su dinastía vallenata, Elder Dayán brindó el momento musical que Lucho deseaba vivir en su gran día.

Durante la velada, se le vio feliz, cantando, bailando y disfrutando al ritmo del vallenato, y también del reguetón junto a Blessd, con quien compartió escenario, canciones y momentos especiales que reflejaron la alegría del futbolista en uno de los días más importantes de su vida.