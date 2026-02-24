NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Martes, 24 de febrero de 2026
Fútbol turco

El héroe de la jornada: futbolista turco le realizó reanimación a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido

febrero 24, 2026
Por: Diana Pérez
Balón de fútbol - Foto AFP
Balón de fútbol - Foto AFP
Tras el peculiar incidente, el futbolista declaró ante la agencia de prensa oficial Anadolu que: "Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco".

Una escena totalmente insólita le da la vuelta al mundo luego de que un futbolista turco fuera captado en cámara dándole reanimación cardiopulmonar (RCP) a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido.

El jugador Gani Çatan durante la final de la Primera Liga Amateur de Estambul se convirtió en el héroe de la jornada tras salvar a la gaviota que luego de ser alcanzada por el balón cayó en la mitad de la cancha.

Cuando el arquero del Istanbul Yurdum Spor realizó el saque, la pelota que estaba tomando vuelo, le dio al animal y lo tumbó en la mitad del terreno de juego.

De inmediato, el capitán Çatan acudió a su rescate y empezó a hacerle RCP hasta que el animal lentamente comenzó a reaccionar.

Alrededor del jugador, futbolistas tanto rivales como compañeros hicieron un círculo preocupados por el estado del animal y mirando como Çatan reanimaba a la gaviota.

o

Tras unos segundos y al verificar que estaba respirando, tomó al animal en sus manos y se lo llevó fuera del campo de juego para entregárselo al personal médico, que se ocupó de su ala dañada, según informó personal del club.

El video que se ha vuelto viral en redes ha causado todo tipo de reacción, sobre toda la de los internautas que aseguran que el futbolista actuó de la mejor manera.

"Que capo el jugador", "Que buen hombre", "Me alegra ver esto", "No cualquiera sabe como revivir una gaviota", "Aplausos para la intención del jugador, que hizo lo que ve en películas", "La reacción del jugador es admirable", son algunos de los comentarios.

Tras el peculiar incidente, el futbolista declaró ante la agencia de prensa oficial Anadolu que: "Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué".

El equipo de Gani Çatan perdió el partido, pero "es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante", declaró el improvisado socorrista a la agencia Anadolu.

Temas relacionados:

Fútbol turco

Turquía

Futbolistas

Animal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

VAR | Foto: AFP
UEFA

La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

Kevin Durant de los Houston Rockets contra Tobias Harris de los Detroit Pistons | Foto: AFP
NBA

Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Revelan documento de justificación del proyecto de ley de amnistía general en Venezuela; el régimen pide “no imponer la venganza, la revancha ni el odio”

Captura de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Vladimir Putin | Foto EFE
Unión Europea

La Unión Europea pone fecha a fin a las importaciones de gas ruso como consecuencia de la invasión a Ucrania

Donald Trump, presidente de EE.UU. y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Reunión

Benjamín Netanyahu se reunirá con Donald Trump el próximo miércoles en Washington para discutir las negociaciones con Irán

Marte | Foto Canva
Marte

Una tormenta de polvo en Marte revela nuevas pistas sobre el agua perdida del planeta

El Mencho | Foto: EFE
El Mencho

"Era un líder que no tenía mucha presencia y estaba escondido en los últimos años": exfuncionaria de la Casa Blanca sobre el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’

Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre