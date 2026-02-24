El héroe de la jornada: futbolista turco le realizó reanimación a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido

Una escena totalmente insólita le da la vuelta al mundo luego de que un futbolista turco fuera captado en cámara dándole reanimación cardiopulmonar (RCP) a una gaviota que recibió un pelotazo en pleno partido.

El jugador Gani Çatan durante la final de la Primera Liga Amateur de Estambul se convirtió en el héroe de la jornada tras salvar a la gaviota que luego de ser alcanzada por el balón cayó en la mitad de la cancha.

Cuando el arquero del Istanbul Yurdum Spor realizó el saque, la pelota que estaba tomando vuelo, le dio al animal y lo tumbó en la mitad del terreno de juego.

De inmediato, el capitán Çatan acudió a su rescate y empezó a hacerle RCP hasta que el animal lentamente comenzó a reaccionar.

Alrededor del jugador, futbolistas tanto rivales como compañeros hicieron un círculo preocupados por el estado del animal y mirando como Çatan reanimaba a la gaviota.

Tras unos segundos y al verificar que estaba respirando, tomó al animal en sus manos y se lo llevó fuera del campo de juego para entregárselo al personal médico, que se ocupó de su ala dañada, según informó personal del club.

El video que se ha vuelto viral en redes ha causado todo tipo de reacción, sobre toda la de los internautas que aseguran que el futbolista actuó de la mejor manera.

"Que capo el jugador", "Que buen hombre", "Me alegra ver esto", "No cualquiera sabe como revivir una gaviota", "Aplausos para la intención del jugador, que hizo lo que ve en películas", "La reacción del jugador es admirable", son algunos de los comentarios.

Tras el peculiar incidente, el futbolista declaró ante la agencia de prensa oficial Anadolu que: "Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué".

El equipo de Gani Çatan perdió el partido, pero "es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante", declaró el improvisado socorrista a la agencia Anadolu.