La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

El Video Assistant Referee, mejor conocido como VAR, ha sido uno de los mejores mecanismos para ayudar las decisiones arbitrales en el mundo del fútbol; sin embargo, parece que también se está convirtiendo en un problema para la fluidez del juego.

En el reciente encuentro en el Congreso Anual de Árbitros que la UEFA sostuvo en Bruselas, se dio una discusión y un mensaje que deja claro que el VAR no puede convertirse en un obstáculo más en los partidos.

El jefe de arbitraje de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Roberto Rosetti, fue contundente sobre el papel del VAR y su uso; y aunque lo defendió, también afirmó que "no podemos ir en la dirección de intervenciones microscópicas. Nos gusta el fútbol tal y como es".

Según el directivo, esto porque considera que el VAR existe para "hacer el juego más justo" sobre todo cuando la acción es clara, como es el caso de los goles, tarjetas rojas y los penales.

Pero hizo énfasis en que "no puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa" sobre todo porque "hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos trabajando en conseguir uniformidad e interpretaciones consistentes".

Y por ello considera que es crucial que con el uso del VAR no se retrasen el inicio del juego: "Todo pequeño cambio que celebre la reanudación nos gusta, porque nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras".

En busca de mejorar Rosetti detalló que antes de que inicie la próxima temporada, se evaluarán junto con la International Football Association Board (IFAB) nuevas revisiones relacionadas con decisiones arbitrales. Esas nuevas revisiones serían específicamente para los tiros de esquina y las tarjetas amarillas.