NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Domingo, 15 de febrero de 2026
UEFA

La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

febrero 15, 2026
Por: Diana Pérez
VAR | Foto: AFP
VAR | Foto: AFP
En busca de mejorar la UEFA evaluará junto con la International Football Association Board (IFAB) nuevas revisiones relacionadas con decisiones arbitrales.

El Video Assistant Referee, mejor conocido como VAR, ha sido uno de los mejores mecanismos para ayudar las decisiones arbitrales en el mundo del fútbol; sin embargo, parece que también se está convirtiendo en un problema para la fluidez del juego.

En el reciente encuentro en el Congreso Anual de Árbitros que la UEFA sostuvo en Bruselas, se dio una discusión y un mensaje que deja claro que el VAR no puede convertirse en un obstáculo más en los partidos.

El jefe de arbitraje de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Roberto Rosetti, fue contundente sobre el papel del VAR y su uso; y aunque lo defendió, también afirmó que "no podemos ir en la dirección de intervenciones microscópicas. Nos gusta el fútbol tal y como es".

o

Según el directivo, esto porque considera que el VAR existe para "hacer el juego más justo" sobre todo cuando la acción es clara, como es el caso de los goles, tarjetas rojas y los penales.

Pero hizo énfasis en que "no puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa" sobre todo porque "hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos trabajando en conseguir uniformidad e interpretaciones consistentes".

Y por ello considera que es crucial que con el uso del VAR no se retrasen el inicio del juego: "Todo pequeño cambio que celebre la reanudación nos gusta, porque nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras".

En busca de mejorar Rosetti detalló que antes de que inicie la próxima temporada, se evaluarán junto con la International Football Association Board (IFAB) nuevas revisiones relacionadas con decisiones arbitrales. Esas nuevas revisiones serían específicamente para los tiros de esquina y las tarjetas amarillas.

Temas relacionados:

UEFA

VAR

Fútbol

Fútbol europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Deportes

Ver más
Gol agónico del Benfica al Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Así fue el gol al último minuto del arquero del Benfica al Real Madrid para la clasificación del club portugués a los playoffs de la Champions League

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia 2026. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Medusa | Foto referencia: AFP
Argentina

Majestuosa: grupo de investigadores capta en el Mar Argentino a medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar

Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Hombre que intentó asesinar a Trump en 2024 en Florida fue condenado a cadena perpetua; trató de apuñalarse con un bolígrafo al oír el veredicto

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Aranceles

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre