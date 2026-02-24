“No tiene nada diferente en su cabeza que su selección Colombia”: Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante los rumores del interés de Boca Júniors por Néstor Lorenzo

Este martes, en medio de la inauguración del hotel cinco estrellas de la selección Colombia en la ciudad de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a los rumores sobre el interés que habría desde Boca Júniors hacia el técnico del equipo nacional, Néstor Lorenzo.

El directivo expresó a los micrófonos de Win Sports que cuando los jugadores, como los entrenadores, “son exitosos, les llueven ofertas”. Esto haciendo referencia al trabajo que ha desempeñado Lorenzo con la Tricolor, quien clasificó a la Tricolor a su séptima Copa del Mundo.

Frente a los últimos comentarios que han relacionado al seleccionador argentino con los Xeneizes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó que Néstor Lorenzo se encuentra concentrado en su proyecto con el conjunto cafetero.

“Yo creo que aquí hay una solidez del profesor con nosotros, un compromiso. Conociendo al profesor Lorenzo, como lo conozco, él no tiene en su cabeza nada diferente que su selección Colombia para el Mundial de fútbol”, dijo Ramón Jesurún.

El directivo también manifestó que, tras conversar con los entrenadores, han llegado a la conclusión de que se debe comenzar a cambiar la mentalidad para alcanzar títulos, no solo en la absoluta que disputará la Copa del Mundo 2026, sino en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas.

“Es hora de buscar títulos y para eso creemos que el chip mental hay que variarlo y hay que pensar que vamos a ser campeones. Esa es la diferencia de países top que han ganado campeonatos del mundo y muchos torneos; creo que es hora de nosotros hacerlo”, expresó.

Ramón Jesurún dejó claro que "ya no es la época de ir a competir, es la época de ir a ganar"; así la gente lo considere como un “soñador, loco”, él mantendrá su optimismo puesto en la selección Colombia que este año disputará su séptimo Mundial en la historia.