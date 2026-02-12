NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Nations League

Se conocen los rivales que la Portugal de Cristiano Ronaldo deberá enfrentar para defender su título de campeón en la Nations League

febrero 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League - Foto: EFE
El torneo comenzará en septiembre del 2026, tiempo después de haberse finalizado el Mundial en Norteamérica.

La selección de Portugal, vigente campeona de la Nations League y comandada por Cristiano Ronaldo, enfrentará en primera ronda a Dinamarca, Noruega y Gales, según deparó el sorteo realizado este jueves en el marco del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas.

Por otro lado, España, vigente campeona de la Eurocopa y finalista ante Portugal en la última edición de la Nations League, se volverá a ver las caras con Inglaterra, a los que derrotó en la final de la Eurocopa 2024. El grupo lo completan Croacia y República Checa, siendo el considerado ‘grupo de la muerte’.

o

Francia, por su parte, se medirá en la ronda de grupos del torneo ante Italia, Bélgica y Turquía. Y el otro grupo de la sección A de la Nations League lo comprenden Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

La competición arrancará el próximo mes de septiembre, después del Mundial de Norteamérica, y los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final, a finales de marzo de 2027.

Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

