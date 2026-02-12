Se conocen los rivales que la Portugal de Cristiano Ronaldo deberá enfrentar para defender su título de campeón en la Nations League

La selección de Portugal, vigente campeona de la Nations League y comandada por Cristiano Ronaldo, enfrentará en primera ronda a Dinamarca, Noruega y Gales, según deparó el sorteo realizado este jueves en el marco del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas.

Por otro lado, España, vigente campeona de la Eurocopa y finalista ante Portugal en la última edición de la Nations League, se volverá a ver las caras con Inglaterra, a los que derrotó en la final de la Eurocopa 2024. El grupo lo completan Croacia y República Checa, siendo el considerado ‘grupo de la muerte’.

Francia, por su parte, se medirá en la ronda de grupos del torneo ante Italia, Bélgica y Turquía. Y el otro grupo de la sección A de la Nations League lo comprenden Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

La competición arrancará el próximo mes de septiembre, después del Mundial de Norteamérica, y los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final, a finales de marzo de 2027.