Lunes, 23 de febrero de 2026
Hijo del cineasta Rob Reiner se declara "no culpable" del asesinato de sus padres

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
De ser hallado culpable, Nick Reiner, de 32 años, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

El hijo menor de Rob Reiner, el cineasta fallecido de Estados Unidos, se declaró "no culpable" del asesinato de sus padres al comparecer este lunes ante un tribunal de Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood unos días antes de Navidad.

El joven fue arrestado el 14 de diciembre, horas después de que su padre, de 78 años, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados muertos en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La fiscalía señaló que Rob Reiner, quien dirigió grandes éxitos como 'Cuando Harry conoció a Sally' y 'Cuestión de honor', y su esposa fueron asesinados a puñaladas.

Este lunes, Nick Reiner compareció ante un tribunal del centro de Los Ángeles, donde se le informó formalmente de los cargos que enfrenta y se le explicaron sus derechos. Una declaración de "no culpable" es habitual en esta etapa, independientemente de lo que haga después la defensa.

El sospechoso de parricidio, que sigue en prisión y no ha obtenido libertad bajo fianza, recibió la orden de volver a comparecer ante el tribunal el 29 de abril.

La lectura formal de cargos normalmente se realiza mucho antes, pero sufrió postergaciones. En la audiencia del 17 de diciembre, su entonces abogado, Alan Jackson, alegó que el caso comprendía asuntos "muy complejos" que era necesario abordar y examinar "con mucho cuidado".

La comparecencia quedó fijada para el 7 de enero. Pero Jackson, un reconocido litigante que ha llevado casos de figuras como Harvey Weinstein, abandonó la defensa de Reiner sin dar explicaciones.

El tribunal asignó entonces a Kimberly Greene, una abogada del servicio público, como estipula la ley de Estados Unidos cuando el acusado no tiene medios de defensa. Greene, sin embargo, pidió posponer la comparecencia de Reiner para responder a los cargos en aras de conversar a profundidad con su cliente.

Nick Reiner enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo como arma letal y dos cargos de homicidio premeditado.

De ser hallado culpable de los cargos, Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte, aunque California no aplica la pena capital de manera rutinaria.

Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia.

Rob y Michele Reiner tenían tres hijos. Su hija, Romy Reiner, los encontró sin vida en su residencia, y llamó a la policía.

De acuerdo con medios locales, ella habría advertido sobre su hermano Nick y sus antecedentes de adicción. El sospechoso de asesinato, según informes, registraba un comportamiento errático que se incrementó en los días previos a la muerte de la pareja.

Romy y su hermano mayor, Jake, calificaron de "devastadora" la muerte de sus padres. Rob Reiner tenía además una hija adoptiva con su primera pareja.

