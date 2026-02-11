NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Aeropuertos

Administración Federal de Aviación de EE. UU. suspendió el uso del espacio aéreo en zonas de Texas y Nuevo México debido a "razones de seguridad"

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno de la ciudad de El Paso emitió un aviso la madrugada del miércoles anunciando la cancelación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

La Administración Federal de Aviación, la principal agencia de aviación de Estados Unidos. anunció el martes la suspensión de todos los vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, durante 10 días por "razones de seguridad" no especificadas.

Las restricciones de vuelo estarán vigentes desde las 23:30 del martes (06:30 GMT del miércoles) hasta el 20 de febrero para el espacio aéreo sobre El Paso y una zona al sur del vecino estado de Nuevo México, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

"Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas" cubiertas por las restricciones, indicó la FAA en un aviso, citando "razones especiales de seguridad", sin dar más detalles.

El gobierno de la ciudad de El Paso emitió un aviso la madrugada del miércoles anunciando la cancelación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

“La FAA, con poca antelación, emitió una restricción temporal de vuelos que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso y nuestra comunidad vecina, Santa Teresa, Nuevo México. La restricción prohíbe todas las operaciones aéreas (incluyendo comerciales, de carga y de aviación general) y estará vigente desde el 10 de febrero a las 23:30 (MST) hasta el 20 de febrero a las 23:30 (MST)”, informó la ciudad en un comunicado de prensa.

Mencionó que el personal del aeropuerto se ha comunicado con la FAA y está “a la espera de directrices adicionales”.

“Mientras tanto, se está informando a las aerolíneas comerciales que operan desde El Paso sobre la restricción, que parece estar relacionada con la seguridad. Se recomienda a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener la información más reciente sobre el estado de sus vuelos”, precisó.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, en una publicación en redes sociales, indicó que todos los vuelos, "incluidos los comerciales, de carga y de aviación general", se verían afectados por la medida.

El aeropuerto, al que prestan servicios importantes aerolíneas estadounidenses como Delta, American Airlines y United Airlines, animó a los viajeros a "contactar a sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre el estado de sus vuelos".

