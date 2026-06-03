El regalo que recibió la selección de Japón al llegar a México para disputar el Mundial

En unos días se dará el pitazo inicial con el que inaugurará la Copa Mundial de Fútbol 2026, que en esta ocasión se celebrará en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Precisamente, ya las selecciones han comenzado a arribar a cada una de las sedes de la cita orbital para comenzar con su preparación.

VEA TAMBIÉN Selección sudamericana en alerta tras lesión de una de sus grandes figuras a pocos días del Mundial 2026 o

Una de ellas fue Japón, que fue recibida en Monterrey con sombreros de vaquero y cánticos de cara a su primer entrenamiento.

Así lo confirmó la FIFA con un video en sus redes sociales en el que se vio a los jugadores siendo recibidos con banderas de Japón y algarabías de los asistentes.

“México recibe a Japón en la Copa Mundial de la FIFA con estilo, completo con sombreros de vaquero y cánticos”, detalló la FIFA.

Según la cadena deportiva ESPN, el combinado asiático cambió la sede de su primer entrenamiento en Monterrey de último momento porque, al parecer, no le gustó la cancha contemplada del Centro de Entrenamiento Tigres.

El medio de comunicación antes mencionado citó a una fuente, quien aseguró que el campo principal del complejo de Tigres presentó detalles que llevaron a cambiar de sede.

Pese a que el equipo mexicano se comprometió a “arreglar el campo del CET a marchas forzadas, las lluvias en las últimas horas en Nuevo León no ayudaron”, reportó ESPN.

Ante eso, se informó que para el entrenamiento del miércoles se dispuso la cancha principal de la Facultad de Medicina de la UANL.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista, ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.