Como si se tratara de fútbol americano: así fue la curiosa forma de Pochettino para dar indicaciones a los jugadores de EE. UU. en pausa de hidratación

El argentino Mauricio Pochettino, actual DT de la Selección de Estados Unidos, sorprendió en un amistoso frente a Senegal al utilizar una computadora portátil para darle instrucciones tácticas a sus jugadores.

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La situación se registró durante la pausa de hidratación, una breve detención del juego, implementada oficialmente para proteger la salud de los futbolistas y prevenir la fatiga extrema o golpes de calor.

El innovador método efectuado por el entrenador suramericano generó revuelo por asemejarse al formato de los tiempos muertos del fútbol americano.

Fue durante el primer tiempo del duelo de preparación, que el juez central decretó la pausa de hidratación por las altas temperaturas en Charlotte.

Acto seguido, en lugar de dar la habitual charla de pie a sus futbolistas mientras estos toman agua, Pochettino reunió a sus jugadores alrededor de uno de sus asistentes, quien sostenía una notebook.

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El estratega con pasado en equipos como Tottenham y Paris Saint-Germain, aprovechó para mostrarles videos y gráficos con ajustes tácticos.

El propio Pochettino explicó tras la victoria por 3-2 ante el combinado africano que "los jugadores necesitan pensar, pero también necesitan ver".

Vale mencionar que este método no está prohibido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Desde ya, muchos fanáticos del deporte rey aseguran que esta técnica marcará un precedente curioso en la era moderna del balompié.