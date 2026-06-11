En medio de la apertura del Mundial, el Real Madrid anuncia a José Mourinho como su nuevo DT

Este jueves 11 de junio el Real Madrid anunció al portugués José Mourinho como su nuevo director técnico.

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A través de un comunicado, el cuadro 'merengue' sostuvo: "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029".

"José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada", añade la notificación.

El estratega luso fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, dirigiendo al equipo oficialmente desde el 31 de mayo de 2010 hasta el 1 de junio de 2013.

Durante su primer ciclo ganó tres títulos: La Copa del Rey (2010/11), LaLiga (2011/12) y La Supercopa de España (2012).

'Mou', como se le apoda cariñosamente, es uno de los entrenadores de fútbol más laureados y carismáticos de la historia.

También conocido popularmente como "The Special One", ha dirigido a clubes de élite europea como el Oporto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Roma y Benfica.

Mundialmente es reconocido por su mentalidad ganadora, su gran capacidad táctica y su carácter fuerte, que a menudo lo ha convertido en una figura mediática y polémica.

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Mourinho, cabe acotar, es el único entrenador en la historia en ganar los tres principales torneos de clubes organizados por la UEFA: la UEFA Champions League (con el FC Porto en el 2004 e Inter de Milán en el 2010), la UEFA Europa League (con el Manchester United en el 2016) y la UEFA Conference League (con la Roma en el 2021).