Equipo de la liga española elimina el nombre de exfutbolista que llevaba su estadio por comentarios en contra del fútbol femenino

Hay revuelo en el fútbol español por la decisión de un equipo de LaLiga de quitar el nombre que llevaba su estadio en homenaje a un exjugador que incluso hizo parte de la selección de ese país.

Se trata del Getafe, club de primera división, que su estadio llevaba como nombre Alfonso Pérez, en homenaje al futbolista nacido en la ciudad del club y que vistió los colores de España incluso en un Mundial de Fútbol, Francia 1998.

Y es que sus comentarios en contra del fútbol femenino no cayeron nada bien en esa ciudad, por lo que su nombre fue retirado del estadio Coliseum, donde cada fin de semana el Getafe disputa sus partidos de local.

El exfutbolista opinó sobre el pedido que han hecho las mujeres en España para tener mejores sueldos en el fútbol. Incluso semanas atrás amenazaron con no jugar la liga femenina dado el conflicto con los dirigentes de la Federación.

“Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre”, dijo Pérez durante una entrevista para un medio local.

“Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden”, añadió.

Dadas sus declaraciones, las críticas en contra del exjugador no se hicieron esperar, por lo que el Ayuntamiento junto con el club tomaron la decisión de retirar su nombre del estadio, que ahora pasara a llamarse simplemente Coliseum.

“Pasará a denominarse únicamente Coliseum tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico. Ambas instituciones coinciden en la necesidad de preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas. En el mismo contexto se ha manifestado mayoritariamente la afición del Getafe. Es importante recordar que, de acuerdo con los términos de la concesión, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, como ya sucede en el resto de los equipos por todo el mundo”, indicó Sara Hernández la alcaldesa de la localidad.

“Me entristece que diga que sus compañeras de la Selección española no tienen de qué quejarse del mundo del fútbol. Hombre, ha habido agresiones sexuales, las jugadoras han denunciado actitudes absolutamente machistas y han tenido que reivindicar unas mínimas condiciones laborales, donde he echado de menos que futbolistas tan laureados como Alfonso Pérez hubieran salido a apoyar a sus compañeras”, agregó.