NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

agosto 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, analizó este tema en el programa La Tarde de NTN24.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó el martes la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe como parte de una condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, al tiempo que ordenó su libertad "inmediata" hasta que se defina su caso en segunda instancia.

La juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a Uribe el primero de agosto a 12 años de prisión en medio de un proceso por manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano.

La defensa del político, sin embargo, apeló el fallo argumentando errores de hecho y de derecho, así como "apreciaciones notoriamente sesgadas" y "vicios insubsanables", pero además interpuso una tutela sobre la decisión inmediata de la prisión domiciliaria.

Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"La discusión que se ha armado es sobre los criterios que Heredia invoca para que el presidente, a pesar de haber apelado la sentencia que lo condena a 12 años y no estar en firme esta sentencia, pudiera continuar en libertad hasta que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, que es el que va a conocer de esa apelación, decida si la confirma o si la revoca", explicó Arrubla.

En ese sentido, de acuerdo con Arrubla, la libertad de Uribe está relacionada con la presunción de inocencia del acusado hasta que no sea condenado, pues la defensa apeló la situación y luego de que, con una tutela los abogados reclamaran dicha presunción, el tribunal le reconoció el amparo.

"Esta decisión de tutela puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, las víctimas ya han dicho que van a apelar, pero bueno, amanecerá y veremos", mencionó Arrubla sobre la manera en que podría actuar la otra parte conforme a la decisión.

Arrubla además indicó que, aunque "el proceso de Uribe tiene una sentencia y está en apelación ante el Tribunal", la defensa ha discutido "siempre la legalidad de las pruebas".

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

