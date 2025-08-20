NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El abogado constitucionalista Germán Calderón España, en entrevista con NTN24, analizó las implicaciones de la concesión de la libertad al expresidente.

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y le pidió a la jueza Sandra Heredia expedir la boleta de libertad a su favor.

La decisión tumba la medida de aseguramiento en su contra mientras se conoce la decisión en segunda instancia sobre su condena por dos delitos.

"El numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia", señala el documento del tribunal.

Asimismo, la corte ordenó al juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitir la boleta de libertad para el exmandatario.

"En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante", señala.

Al respecto, el abogado constitucionalista Germán Calderón España, en entrevista con NTN24, analizó las implicaciones de este fallo.

Según el abogado constitucionalista, el tribunal dejó entrever que la jueza de primera instancia "no tiene un gran conocimiento del derecho penal, de la dogmática penal, de los estándares internacionales aplicables en materia de privación de la libertad".

Calderón España señaló que los argumentos utilizados por la jueza pueden ser calificados por el Tribunal Superior lo hizo de "vagos, indeterminados e imprecisos".

Esta valoración podría tener un impacto significativo en la apelación que se encuentra en curso. "Estamos seguros de que esa apelación va a ser estudiada en forma rigurosa por esa sala y se va a obtener una sentencia conforme a derecho", afirmó el abogado.

Respecto a la reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión del tribunal y comparó el caso de Uribe con el de ‘Epa Colombia’, Calderón España consideró estas declaraciones como "absolutamente tendenciosas" y poco apropiadas para la máxima autoridad administrativa del país.

