Tenista de 17 años cautiva al público por sus gestos de felicidad tras ganar su primer partido en un torneo ATP

El tenista estadounidense Darwin Blanch, de apenas 17 años y quien ocupa la casilla número 409 del ranking mundial, conmovió al público del torneo Winston-Salem Open de la categoría ATP 250 tras su triunfo, en la primera ronda, ante el croata Borna Coric.

Blanch se robó la mirada de los espectadores por su celebración que incluyó un estruendoso grito y varias sonrisas de felicidad.

No era para menos. Se trataba de su primer triunfo en su incipiente carrera en un torneo del circuito de la ATP, el de más alto nivel en el tenis profesional.

El estadounidense se impuso a Coric por un marcador de 6-4 y 7-6 en un partido en el que pudo desplegar golpes de enorme calidad. Mostró también que su mayor atributo, pese a su juventud, es la paciencia y la consistencia para desmoronar poco a poco los golpes y las intenciones de sus rivales.

El joven tenista ahora tendrá que enfrentar en la segunda ronda del campeonato al francés y octavo sembrado Alexandre Müller.

En otros resultados de la jornada de lunes, el también tenista estadounidense Sebastian Korda venció al checo Vit Kopriva en dos sets por 6-3 y 6-4.

El triunfo de Korda se traduce en un optimista regreso luego de que tuviera que parar de jugar por casi tres meses debido a una lesión que sufrió tras su participación en el Grand Slam de Roland Garros.

Los sudamericanos han tenido un difícil comienzo en el torneo, que sirve de preparación para el último Grand Slam del año que se juega en Nueva York desde la próxima semana.

El argentino Francisco Comesaña cayó ante el italiano Mattia Bellucci, en dos sets, por 6-4 y 6-3. Mariano Navone, también del país sudamericano, ganó por su parte por un marcador de 6-3 y 6-3 al indio Dhakshineswar Suresh.

El domingo pasado, el chileno Alejandro Tabilo había perdido en medio de la ronda de clasificatorios ante Suresh.