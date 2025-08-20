NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Franja de Gaza

Ministerio de Defensa israelí aprobó plan para tomar Ciudad de Gaza y movilizó 60.000 reservistas

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había autorizado a inicios de este mes un plan para tomar el control de Gaza.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó un plan para conquistar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

El ministro Katz "ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza", la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó su departamento.

Igualmente, autorizó "la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión", que suman unos 60.000 hombres.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al grupo terrorista Hamás.

Los rehenes fueron capturados en el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la ofensiva israelí de represalia causó decenas de miles de muertos y un desastre humanitario denunciado por la comunidad internacional.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

En los últimos días intensificó sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en Ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños, considerados como los últimos bastiones de Hamás.

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será "progresiva, precisa y selectiva", explicó el miércoles a la prensa un responsable militar.

"Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamás aún conserva capacidad militar. Ya hemos comenzado a operar y a crear las condiciones necesarias en Zeitún y Jabaliya", más al sur, precisó.

Las dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y a inicios de este 2025, permitieron el regreso de rehenes vivos y la liberación de cientos de presos palestinos.

Desde el inicio de la guerra, Israel asedia Gaza y a sus más de dos millones de palestinos, amenazados por una "hambruna generalizada", según Naciones Unidas. Israel rechaza estas acusaciones, y dice haber autorizado la entrada de más ayuda en las últimas semanas.

El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual el grupo terrorista mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 49 siguen cautivos en Gaza, entre ellos 27 muertos, según el ejército israelí.

