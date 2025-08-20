NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los embajadores ante la OEA de Argentina y Honduras, Carlos Bernardo Cherniak y Roberto Quesada, respectivamente, también hablaron en NTN24.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, reaccionó al despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina en un breve pronunciamiento hecho ante las cámaras de NTN24.

o

“No voy a comentar sobre nada que sea bilateral, la seguridad es algo importante en el hemisferio, lo sabemos, pero lo que hagan los estados miembros individualmente o no hagan, no voy a comentar sobre eso, no tengo información suficiente al respecto”, afirmó Ramdin.

Indicó que “en cualquier caso, la seguridad es una responsabilidad de los estados miembros (de la OEA). Por supuesto, la seguridad es importante en todo el hemisferio”, reiteró.

Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina ante la OEA, fue otras de las voces que se pronunció sobre la incursión militar de la unión americana en el Caribe.

o

“Tenemos un gobierno ilegítimo en Venezuela, esa situación debe ser un tema central en la agenda de la OEA”, indicó el diplomático.

Consideró que “estamos en un momento en el que no existe seguridad cuando existen actores con poder bélico y de determinadas influencias que pueden atravesar las fronteras de cualquier país”.

Roberto Quesada, embajador ante la OEA por Honduras, a su vez, se desmarcó de la postura de otros diplomáticos.

“No quisiera opinar, ese tema no lo hemos tratado aquí. Nosotros, como el gobierno de la presidente Xiomara Castro, tenemos por norma la no injerencia”, aseveró Quesada.

o

Vale traer a colación que recientemente Estados Unidos designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Tras esta designación, el Gobierno Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Maduro.

En las últimas horas, la Casa Blanca, además anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe, según el medio de comunicación Reuters, en límites del mar de Venezuela, para luchar contra organizaciones terroristas.

