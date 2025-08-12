Veneno de abeja podría eliminar células de cáncer de mama en 60 minutos, según reciente estudio

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial. Su detección temprana puede ser difícil en algunos casos, y aunque es más frecuente en mujeres, los hombres también pueden desarrollarlo.

Según datos de News Medical & Life Sciences, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres de entre 34 y 54 años. La American Cancer Society señala que una de cada ocho mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida, mientras que en los hombres la incidencia es de aproximadamente uno por cada 700.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Precision Oncology ha revelado un descubrimiento prometedor: el veneno de abeja podría ser una herramienta eficaz contra el cáncer de mama.

El componente clave de este veneno es la melitina, una molécula con potentes propiedades antiinflamatorias, analgésicas y anticancerígenas.

El veneno de abeja es un líquido incoloro y ácido que las abejas inyectan mediante su aguijón. Es producido por dos glándulas ubicadas en el abdomen de las abejas obreras y reinas. Además de la melitina, contiene péptidos y enzimas que también muestran efectos beneficiosos en el tratamiento de inflamaciones y enfermedades del sistema nervioso central.

En el estudio, los investigadores combinaron melitina con medicamentos de quimioterapia convencionales. Los resultados fueron alentadores: se observó una notable reducción tumoral en ratones de laboratorio. Los autores del estudio destacaron que “nuestro trabajo revela un mecanismo molecular que sustenta la selectividad anticancerígena de la melitina y describe estrategias de tratamiento para atacar los cánceres de mama agresivos”.

Asimismo, investigaciones previas ya habían documentado los efectos antitumorales del veneno de abeja en otros tipos de cáncer, como melanoma, glioblastoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, así como cánceres de cuello uterino, ovario y páncreas, según reporta News Medical & Life Sciences.